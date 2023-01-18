Ekonomi kötü

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS), her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırma çalışmalarının Aralık 2022 sonuçlarını açıkladı. CMIRS araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların 91.74’ü ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 84.14’ü 2 yıl içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını belirtiyor.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 88.14’ü ise ülkenin gelecekteki ekonomik durumunun daha kötü olacağını ifade ediyor.

CMIRS anketinde, katılımcılara “yolsuzluğun yaygın olup olmadığı” da soruldu; katılımcıların yüzde 75’i, “ülkede yolsuzluğun yaygın olduğu” yönünde görüş belirtti.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 91.74’ü, “ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini” düşünüyor.

En önemli sorun ekonomi

Ülkenin en önemli sorunlarının da sorulduğu araştırmada, ilk üç sırada ekonomik sorunlar yer aldı.

Birinci sırada, “Ekonomik sorunlar” yer alırken, ikinci sırada “enflasyon” ve üçüncü sırada “Yüksek yaşam maliyetleri” yer aldı.

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunlarını sırasıyla:

1. Ekonomik sorunlar

2. Enflasyon

3. Yüksek yaşam maliyetleri

4. Sağlık sistemi

5. Kıbrıs Sorunu

6. Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler

Halk endişeli

Katılımcıların yüzde 84’ü, “2 sene içerisinde ekonomik durumum daha kötü olacak” derken, yüzde 84.14’ü 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun da daha kötü olacağını belirtiyor. Bu oran Eylül 2022 anketinde yüzde 70.64, Haziran 2022’de ise 86.3 idi. Gelecekte kendi ekonomik durumunun daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 3.41. Öte yandan, katılımcıların yüzde 88.14’ü de ülkenin gelecekteki ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünüyor.

Bu oran Eylül 2022 anketinde 85.51%, Haziran anketinde ise 93.87% idi.

Ülkenin ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı sadece yüzde 2.87. Kendi ekonomik durumuyla ilgili beklentilere benzer bir şekilde 2 sene içerisinde ülkenin ekonomik durumu aynı kalacak diyenlerin oranı ise yüzde 9.

Yüzde 75, “yolsuzluk yaygındır” dedi

CMIRS anketinde, katılımcılara “yolsuzluğun yaygın olup olmadığı” da soruldu. Katılımcıların yüzde 75’i, “ülkede yolsuzluğun yaygın olduğu” yönünde görüş belirtti.

Haklarının korunduğunu düşünenlerin oranı yüzde 48

Ankete katılanların sadece yüzde 48.69’ü bir birey olarak ülkede haklarının korunduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 69.2’’si ‘ülkede herkes ayrımcılık olmadan eşit haklardan yararlanmaktadır’ cümlesine katılmadığını belirtiyor. Buna inananların oranı ise sadece 19.2.

Ankete katılanların 70.4’ü ise ‘ülkede devlet bireylerin yaşam standardını artırmak için çalışmaktadır’ cümlesine katılmadığını ifade etti.

Buna inananların oranı ise sadece yüzde 17’de kaldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023, 10:46