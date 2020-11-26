Oylama bugün

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in katılımıyla bugün oylamaya sunulması planlanan "Türkiye'nin yasa dışı eylemleri sonrasında Maraş'ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç" konulu karar tasarısı hakkında oturum düzenlendi.

Borrell, burada yaptığı konuşmada, Maraş'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen statüsüne saygı duyulmasını istediklerini, sahadaki gelişmelerden endişe duyduklarını ifade etti.

Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılması kararından dönülmesini istediklerini hatırlatan Josep Borrell, Maraş ile ilgili son gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümü ve Doğu Akdeniz konusunda diyalog ortamı yaratma çabaları sırasında yaşandığını belirtti.

Borrell, "Bu mesajı Türk muhataplarımıza ilettik. Ben de şahsen bunu Kıbrıslı Türklerin yeni liderine seçimden sonraki telefon görüşmemizde ilettim" diye konuştu.

Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çerçevesinde BM parametreleri uyarınca kapsamlı çözümü için AB kurumlarının destek vermeye hazır olduğunu yineleyen Josep Borrell, "Bu müzakereleri ve kalıcı çözüm bulunmasını desteklemeye hazırız. Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturulması, bölgedeki tüm aktörlerin iş birliği ve karşılıklı çıkara dayanan ikili ve çok taraflı ilişkilerinin geliştirilmesi stratejik çıkarımızadır." şeklinde konuştu.

Borrell, Doğu Akdeniz'deki durumun 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını hatırlatarak, "BMGK kararlarına uyulmasını sağlamak amacıyla" Maraş konusunun AB'nin gündeminde üst sıralarda tutulacağını söyledi.

Türkiye ile iletişime devam etmeliyiz

Josep Borrell, AP milletvekillerinin konuşmalarından sonra söz alarak, "Türkiye karşısında boyun eğilmemesini" isteyen milletvekillerine yanıt verdi.

"Kimsenin boyun eğdiği yok. Türkiye ile iletişim kurmaya devam etmeliyiz." diyen Borrell, aralıktaki zirvede Türkiye-AB ilişkileri hakkında karar verileceğini hatırlattı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Türkiye ile ilişkilerde kritik bir noktadayız" ifadesini kullandı ve AB'nin Kıbrıs Rum kesimi ile Yunanistan'ın yanında olduğunu, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını desteklediklerini yineledi.

Borrell, Türkiye ile bu amaca ulaşabilmek için diplomatik olarak temaslara devam edeceklerini kaydetti.