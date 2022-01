Yeni kararlar açıklandı

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni kararlarını açıkladı. Okullarla ilgili öne çıkan bazı kararlara göre, okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değil ancak bu öğrencilerle aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testi talep edilecek.

İlköğretimde birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrencileri her 7 günde bir antijen testlerini yapabilirler ancak bu öğrencilerin test yapamaması halinde aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testi istenecek.

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testlerini yineleyecek.

Ada içi geçişlere yeni düzenleme

Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “Seviye 3” kurallarının uygulanmasına devam edilecek ancak aşıya göre değişen bazı uygulamalar getirdi.

Bugün uygulamaya giren kurallara göre, sınır kapılarında aşılılardan 7 günlük PCR/antijen test, aşısızlardan ise 72 saatlik PCR test ya da 48 saatlik hızlı testi istenecek ancak aşılara getirilen “geçerlilik sürelerine” bağlı olarak 3. doz aşısını olmayan aşılılar, aşısız muamelesi görecek.

Astra Zeneca, Moderna ya da Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin ikinci dozunun üzerinden 7 ay, Sinovac, Sinopharm, Sputnik ya da Johnson aşısı olan kişilerin ikinci dozunun üzerinden 3 ay geçmesi halinde 3. dozunu yapmamış kişilerin aşıları geçersiz kabul edilecek.

Gerekli sürede üçüncü dozu yapmadığı için aşıları geçersiz kabul edilecek kişilerle, hiç aşılanmamış kişiler ve 12 yaş üzerindeki kişilerin geçişlerde 72 saatlik PCR ya da 48 saatlik hızlı test ibraz etmesi gerekiyor.

5-11 yaş grubu ise bundan sonra geçişlerde, aşısız lise öğrencileri gibi 7 günlük PCR/antijen test ibraz etmek zorunda.

Renk kodlarında değişikliğe gidildi

KKTC’ye gelen yolcular artık ülkelerin Covid-19’la ilgili renk kodlarına göre değil aşılı olup olmadıklarına göre değerlendirilecek.

Ülkelerin renk kodlarıyla ilgili uygulama kaldırıldı. Hiçbir ülke artık Covid-19 riskine göre, “koyu kırmızı”, “kırmızı”, “turuncu” ve “yeşil” olarak nitelendirilmeyecek.

Yolculardan hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın aşılıysa 72 saat önce yapılan PCR negatif testi talep edilecek; aşısız kişilerse 5 gün karantinada kalacak ve 5’inci gün PCR testi yaptıracak.

Antijen süreleri değişti

Öte yandan, KKTC’de faaliyet gösteren sektörlerde çalışan aşılı ve aşısız kişilerden talep edilen antijen süreleri değişti. Buna göre, artık aşılı kişilerden 14 günde değil 7 günde bir, aşsızlardan 7 günde bir değil, 72 saat önce yapılan antijen testi talep edilecek. Okullarda çalışanlar da bu kapsama girdiğinden testlerini bu şekilde yapacak, dolayısıyla bu uygulama okul öncesi velileri için de geçerli olacak.

Kara sınır kapıları

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin aldığı; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına eklediği, dün saat 09.00’da kara sınır kapılarında uygulanmaya başlanan karara göre, aşılı kişilerden haftada bir PCR/antijen testi istenmeye devam edilecek ancak aşıları tamamlanmış kişilerin hatırlatma dozlarının zamanı geçmişse aşısız sayılacak.

Aşısızlar için son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veya son 48 içinde yapılan antijen testi istenecek.

Öte yandan kara sınır kapılarında 5-11 yaş arasındaki çocuklardan test talep edilmezken bugünden itibaren aşılı olup olmadığına bakılmaksızın bu yaş grubundakilerden de haftalık PCR/ antijen testi talep edilecek.