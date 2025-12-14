Yeni yaşını kutladı

Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi Anadolu Sigorta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yapılanmasının 30. yılını özel bir davetle kutladı. Gecede, Anadolu Sigorta’nın Kıbrıs’taki köklü varlığı ve gelecek vizyonu öne çıkarıldı.

Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Genel Müdür Z. Mehmet Tuğtan ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Kıbrıs şubesinin sadece yasal bir gereklilik değil, kardeşlik duygusuyla atılmış bir güven köprüsü olduğunu söyledi. Tümsavaş, 30 yılın ekonomik ve insani bağları güçlendiren bir değer zincirine dönüştüğünü, Anadolu Sigorta’nın Kıbrıs’taki varlığının güven, dayanışma ve sürdürülebilirlik anlamı taşıdığını vurguladı.

Genel Müdür Z. Mehmet Tuğtan ise Kıbrıs’taki yolculuğun sigortacılık sektöründe önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Tuğtan, 31 acente ve 44 banka şubesiyle sigortalılara değer yaratmaya devam ettiklerini, ikinci yüzyıla dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklılık öncelikleriyle girdiklerini ifade etti.

Kıbrıs’ta 1995 yılında açtığı ilk şubeyle faaliyetlerine başlayan Anadolu Sigorta, bugün 31 acente ve 44 banka şubesi ile geniş bir hizmet ağı sunarak Kıbrıs Türk halkının güvenilir sigorta partnerlerinden biri olmayı sürdürüyor.

