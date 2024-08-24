Nijeryalı ‘Yahoo Boys’ çetesi

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan ‘Yahoo Boys’ isimli çetenin üyesi olduğu belirtilen Nijerya uyruklu Henry Chukwuebuka Onodigbo’nun KKTC’de yaşadığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla deport edileceği açıklandı.

Bakanlar Kurulu kararında konuyla ilgili olarak şunlar kaydedildi:

"Yahoo Boys" isimli dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğu ve internet üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünün öğrenilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildi.

İngiliz Amor da ihraç edilecek

Bu arada İngiltere vatandaşı John Ellis Amor da, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, yasaklı göçmen ilan edildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024, 10:10