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Nijeryalı ‘Yahoo Boys’ çetesi

Dünya çapında ünlü dolandırıcılık, soygun ve şantaj çetesi Nijeryalı ‘Yahoo Boys’un elemanı Henry Chukwuebuka Onodigbo’nun KKTC’de yaşadığı ortaya çıktı

Nijeryalı ‘Yahoo Boys’ çetesi
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   İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan ‘Yahoo Boys’ isimli çetenin üyesi olduğu belirtilen Nijerya uyruklu Henry Chukwuebuka Onodigbo’nun KKTC’de yaşadığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla deport edileceği açıklandı.
   Bakanlar Kurulu kararında konuyla ilgili olarak şunlar kaydedildi:
 "Yahoo Boys" isimli dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğu ve internet üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünün öğrenilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildi.

İngiliz Amor da ihraç edilecek

   Bu arada İngiltere vatandaşı John Ellis Amor da, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, yasaklı göçmen ilan edildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024, 10:10
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YORUMLAR
UMIT TOSUN
UMIT TOSUN - 3 saat Önce

Dunyada ne kadar cete basi ,mafya babasi varsa KKTC de yasamaktadir. Acaba bastakiler buna ne cevap verebilirler,ne aciklama yapabilirler.

Doğru Söz
Doğru Söz @UMIT TOSUN - 2 saat Önce

Cevap vermeseler da seçilirler. Seçiliyorlar. Demek ki çoğunluk halk da statükodan memnun ve faydalaniyor. Zırcahillik da etkili.

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Dünya çapında ünlü dolandırıcılık, soygun ve şantaj çetesi Nijeryalı ‘Yahoo Boys’un elemanı Henry Chukwuebuka Onodigbo’nun KKTC’de yaşadığı ortaya çıktı.
Eeeeeee nerede yaşayacaktı! Daha uygun bir yer mi var!

girneli
girneli - 2 saat Önce

en başta denetlenmeyen üniversiteler suçlu. onlar da bilirler internetten üç kuruş doları bastırıp kayıt yaptıranların okula gelmediğini ama bu durumu polise vs bildirmezler. çünkü böyle bir sorumluluk bilinçleri yok. kapıda öğrenci kayıt formunu gösteren hoop içeri. sonra uyuşturucu da satar, kaçak da çalışır, hayat kadınlığı da yapar... yapar oğlu yapar... ülke denetimsizlikten, başı boşluktan kokuştu artık!!!

VVV
VVV - 3 saat Önce

Yeter artik .Yeter .Cogunu siktir edin gitsin . Adayi pislik yuvasina cevirdiniz.

KKTC
KKTC - 1 saat Önce

Benim önerim biz yapamazsakTürkiyeden destek alıp KKTC de yaşayan tümden herkesin güvenlik soruşturması yapılsın.Başka yolu yok.

Doğru Söz
Doğru Söz @KKTC - 1 dakika Önce

Senin KaKaTC ile alâkan RTE trollügüdür. Siktir git lan..

Doğru Söz
Doğru Söz @KKTC - 3 dakika Önce

Tatyip erdoğan hükümdarlığı biatcılarından hukuk meded unacak kadar alçalma. O sonsuz alçalmadır.

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