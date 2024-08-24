Suç ortakları var

Alacak-verecek meselesi nedeniyle 37 yaşındaki A.Ö.’yü konuşmak bahanesiyle Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir araba satış ve tamir yerine çağırdıktan sonra darp ettikleri, Mercedes marka aracına el koydukları iddia edilen zanlılardan Cesur Dinç dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının söz konusu suçları 5 kişiyle birlikte işlediğini belirtti. İncelenen kamera görüntülerinde zanlıyı suça bağlayacak kanıtlar bulunduğunu açıklayan polis, mesele kapsamında tutuklanan Fatih Şimşek’in suçla bağının görülmeyerek serbest bırakıldığını söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 13 Ağustos 2024 tarihinde Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Dinç ve 5 kişinin alacak-verecek meselesi nedeniyle A.Ö.’yü iş yerine çağırdıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların tartıştıkları A.Ö.’yü darp ettikten sonra cebindeki LZ 157 plakalı aracın anahtarını alarak soygun suçunu işlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların genç adamın bina dışına çıkmasına izin vermeyip, zorla iş yerinin arka kısmında oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek alıkoyduklarını söyledi.

Polis, zanlıların, A.Ö.’ye “erkeksen bu arabanın burada olduğunu git birine söyle” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduktan sonra arabaya koyup Dörtyol bölgesinde bulunan Alpet Petrol istasyonunun yanındaki durağa bırakıtlarını belirtti.



6 gün tutuklu kaldı

Polis memuru, şikayetin 16 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, diğer 5 kişinin ise halen arandığını açıkladı. Polis, zanlı Dinç’in 17 ve 20 Ağustos tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini, zanlıyı suça bağlayıcı emareler tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis memuru, mesele kapsamında tutuklanan Fatih Şimşek’in ise yapılan soruşturma sonucu suçla bağının görülmediğini, önceki gün açık ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.