Gözler bu toplantıda

Yeni eğitim döneminin nasıl başlayacağı, bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından duyurulacak.

Konuyu Pazartesi günü değerlendiren Bakanlar Kurulu’nun toplantısından sonra duyurulan iki bakanın düzenleyeceği basın toplantısı, saat 16.00’da, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda yer alacak.

Nazım Çavuşoğlu da, yaptığı açıklamada, ilgili paydaşlarla yaptıkları toplantılarda üzerinde durulan bir takım konular olduğunu belirterek, 3 model üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve karara bağlanan eğitimin nasıl başlayacağı konusunun 21 Ağustos’ta açıklanacağını bildirmişti.

Çavuşoğlu, eğitim dönemi ile ilgili hijyen kuralları, öğrencilerin kaç saat okulda olacağı, ders kayıpları ve taşımacılığın nasıl olacağını açıklayacaklarını belirtmişti.

Okullardaki öğrenci sayısının “seyreltileceği” konusunda bir konsensüs olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Gelinen aşamada, prensiplerde çok büyük bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Sendikalardan destek görüp görmeyeceğimiz ayrı bir tartışma konusudur. Onların da kendilerine ait bakış açıları var” demişti.