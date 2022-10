Yinelemekte  fayda var

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Dış İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Efkan Ala ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Resmiye Canaltay, Ahmet Savaşan, Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil de hazır bulundu.

Kabulde ilk olarak söz alan Efkan Ala, vakit ayırdığı için Başbakan Üstel’e teşekkür ederek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti ve UBP’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle tebrik etti.

“Biz her zaman KKTC’nin yanındaydık, yanındayız, yanında olacağız” diyen Ala, Kıbrıs davasına ilişkin duruşlarını bütün dünyanın bildiğini ancak her fırsatta yinelemekte fayda olduğunu kaydetti.

Ala, “Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda temel prensiplerini ortaya koyduğu şekilde, biz adada iki egemen devletin tanınmasını bir temel ilke olarak benimsiyor, destekliyoruz. Bütün uluslararası toplumu da bu temel ilke çerçevesinde KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanarak, KKTC’nin her adımını desteklediklerini ve adada, bölgede ve dünyada daha güzel bir gelecek için çalıştıklarını belirtti.

Üstel: Yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti

Başbakan Ünal Üstel de, Ala ve heyetini, KKTC’de görmekten, ağırlamaktan ve bugün Cumhuriyet Meclisi’nde beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TC ile KKTC’nin geçmişten gelen derin bağlarla birbirine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Üstel, hem ekonomide hem de ulusal davada, beraber hareket etme kararlılığında olduklarını ve bunu kimsenin değiştiremeyeceğini kaydetti ve ulusal davada güvencelerinin Anavatan Türkiye olduğunu söyledi.

Üstel, dünyada ve ülkede ekonomi ne kadar daralsa da, halka bunu hissettirmemek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, karşılıklı hediye takdimi yapıldı.