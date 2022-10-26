‘Yasa dışı göç cenneti olduk’

Kuzey Kıbrıs’ta polisin denetimlerini artırmasıyla son 3 günde 44 ikamet izinsiz yabancı uyruklu şahıs ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Suriyeli mülteciler tespit edilirken, konu dün Meclis’te de gündeme geldi. Mültecilerin sığınabileceği bir merkez için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, mülteci konusunun yürekleri sızlattığını dile getirdi, yasal düzenlemenin şart olduğunu vurgularken, Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, “yasadışı göç cenneti olduk” dedi.

Öztürkler, mültecilerin sığınabileceği bir merkez için çalışmaların başlatıldığını ve eski cezaevini elden geçirerek, mülteciler için de kullanılarak topluma kazandırılabileceği çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Öztürkler, karşılıklı istişare ile başarı sağlanabileceğini belirtti. Sıkıntılı kişilerin ülkeye gelmeden engellenmesi noktasında muhaceretin çok önemli olduğunu dile getiren Öztürkler, vize otomasyon sisteminin sıkı denetim sağlayacağını ve kayıtlılık noktasında da önemli olacağını ifade etti.

Yasadışı göç cenneti olduk

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, “yasadışı göç cenneti olduk” ifadesini kullandı. Candan, mülteci sorununun dünya var olduğu sürece devam edeceğini bilerek, ülkede önlemler almak gerektiğini belirtti. Uluslararası toplantılarda Güney Kıbrıs’ın rekor sığınmacı sayısına ulaştığını belirttiğini, bu akışta kuzeyden gelenlerin yoğunlukta olduğunun dile getirildiğini söyleyen Candan, ara bölgenin tamamına dikenli tel çekilmesi önerisinin gündemde olduğu belirtti. Bu konuda ülkenin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Candan, Suriye gibi savaşlardan kaynaklı nedenlerle ülkelerini terk eden insanların ayrıca öğrenim amaçlı Afrika’dan, çalışma izinli Asya ülkelerinden ülkeye gelenler olduğunu söyledi. Konunun iki toplumlu komiteler tarafından ele alınması gerektiğini dile getiren Candan, mültecilere ilişkin yasalarda ciddi eksiklikler bulunduğunu, yasaların güncellenmesine düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Candan, ülkedeki Yabancılar Yasası’nda bulunan mülteci tanımının sıkıntılı olduğunu, ülkeye gelen mültecilerin hapse gönderilmesi uygulamasının dünyada uygulanmadığını söyledi. Mültecileri Karşılama Merkezleri kurulmasına yönelik çalışma yapılması gerektiğini dile getiren Candan, Merkezi Cezaevi'nin yeni cezaevine taşınmasının ardından bu binanın bu amaçla kullanılabileceğini belirtti. Candan, ülkeye girişlerde daha etkin denetim mekanizması kurulması ve öğrenci olarak ülkeye geleceklerin ülkeye ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi. “Sığınma hakkı temel bir hak olarak tanımlanmıştır” diyen Candan, bu ilkelere saygı duyan bir yapı oluşturulması gerektiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022, 09:49