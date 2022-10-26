Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi’ndeki muhalefete çağrıda bulunarak, “Bu gayrimeşru hükümetle halk iradesi ve demokrasi katlediliyor, artık buna ortak olmayın” dedi.

Özersay, “Yapılması gereken şey hükümetin istifaya zorlanmasıdır, bunun için birlikte mücadele edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre HP Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı bir televizyon programında, muhalefetin Meclis’te kalmasının bir çözüm olmadığını belirterek, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bunu yaşayarak gördüler zaten. Muhalefete rağmen birçok yasa Meclis’ten geçti. Şu anda bu gayrimeşru hükümetle demokrasi ve halk iradesi katlediliyor, muhalefet buna ortak olmamalıdır, Meclis’te böyle bir hükümete adeta sahne kurar konumdan çıkmalıdır. Son yaşananlardan sonra Meclis’teki muhalefet duruşunu gözden geçirmelidir. Muhalefet Aralık’ta belediye seçimine gidilmesinin Anayasaya aykırı olduğu biline biline kendisi de buna tamam diyerek seçime gitmek zorunda kalıyor. CTP Anayasaya aykırı olduğuna inandığı bir yasayla seçime katılmak zorunda kalıyor. Sütten ağızları yanmış olması gerekiyor. Şu anda yapılması gereken şey Meclis’te artık gayrimeşru hükümetle birlikte çalışılarak ülke yararına bir şey yapmanın mümkün olamadığını görerek, Meclis dışındaki siyasi aktörlerle ve halk iradesini ve onurunu önemseyen sivil toplum örgütleriyle birlikte örgütlenerek meşru olmayan bu hükümetten bir an önce kurtulmak için, hükümetin istifaya zorlanması için baskı kurmak, bu doğrultuda bir yol haritası ortaya koymaktır.”

“Belediyelerde belirsizlik daha da derinleşti”

Özersay ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin belediye sayılarıyla ilgili aldığı karara ilişkin olarak, “Belirsizlik ortadan kalkmadı, daha da derinleşti” değerlendirmesinde bulundu.

Kudret Özersay, Anayasa Mahkemesi’nin belediye sayısıyla ilgili aldığı yürütmeyi durdurma kararına ilişkin “belirsizlik ortadan kalkmadı, daha da derinleşti” değerlendirmesinde bulunarak, “Bu şartlarda belediye seçimlerinin çok da demokratik bir ortamda yapılacağını söylemek mümkün değildir. Aralık’ta seçilecek belediye başkanlarının ensesinde şimdi Demokles’in kılıcı gibi sallanan bir başka mahkeme kararı olacak, Anayasa Mahkemesi belediye seçimleri ertesinde davanın esasına dair kararını verdiğinde ortaya yeni idari ve hukuki sıkıntıların çıkacağını şimdiden görebiliyoruz” dedi.

Özersay “Bu ülke için çıkış yolu belediye seçimleri ve diğer yasalarla boşa zaman harcamak değil, halk iradesine dayanmayan, gayrimeşru olan bu hükümetin istifa ettirilmesi için baskı kurmaktır ve bunun da Meclis’te konuşmakla olmayacağı artık ayan beyan ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

