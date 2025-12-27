Suç ortağı yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi ve oğlunu WhatsApp uygulaması üzerinden arayan, kendisini Türkiye'deki Casperler çetesinin lideri Azat olarak tanıttıktan sonra 150 bin dolar haraç isteyen şahsın suç ortağı olduğu iddia edilen E.K. (E-37) tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Ekip tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan E.K.’nin baba-oğulun bilgilerini Azat olduğunu söyleyen şahsa verdiği tespit edildi. E.K. hakkında 3 gün ek süre temin edilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mustafa İnce; 18 Aralık 2025 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletme sahibini ve oğlunu arayan Azat isimli bir şahsın, kendisini Casperlar çetesinin lideri olarak tanıttığını ve 150 bin dolar para isteyerek, “vermezseniz sizi ve ailenizi yok ederim” diyerek tehdit ettiğini açıkladı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, Azat ismini kullanan şahsa işletme sahibinin kişisel bilgilerini veren zanlı E.K.’nin tespit edildiğini açıklayan polis, mesele kapsamında aranmakta olan başka kişilerin de olduğunu belirtti.

Polis, Casperlar çetesinin, KKTC’de başka işletmeleri de tehdit ettiğinin belirlendiğini açıkladı ve soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Casperlar kimdir

Casperlar olarak bilinen yapılanmanın, Türkiye’de faaliyet gösterdiği öne sürülen organize suç örgütlerinden biri olduğu ifade ediliyor. Polis kaynaklarına ve kamuoyuna yansıyan iddialara göre örgütün, Mardin kökenli olduğu belirtilen H.A. tarafından yönetildiği ileri sürülüyor. Yapılanmanın özellikle İstanbul ve Mardin başta olmak üzere farklı bölgelerde etkinlik gösterdiği iddia ediliyor.

Söz konusu suç örgütünün adı, Türkiye’de bir polis memurunun hayatını kaybettiği olayın ardından kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle sonuçlanan olayda, saldırıyı gerçekleştiren şahsın Casperlar olarak bilinen yapılanmayla bağlantılı olduğunun iddia edilmesi üzerine örgüt, güvenlik birimlerinin ve kamuoyunun gündemine geldi.

Yetkili makamlar tarafından yürütülen soruşturmalarda, Casperlar olarak anılan yapılanmanın çeşitli tehdit, şantaj ve organize suç faaliyetleriyle ilişkilendirildiği, ancak söz konusu iddialara ilişkin hukuki süreçlerin devam ettiği belirtiliyor.