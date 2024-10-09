Üstel: Seçim zamanı değil

Meclisin toplanabilmesi için dün sabah Türkiye’ye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akşam saatlerinde geri dönüş yaptı.

Ancak bu kez Meclis Başkanı Zorlu Töre, yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Töre Lefkoşa’da Kolan Hastanesinde tedavi altına alınırken, UBP Milletvekili Ali Pilli’nin de Güzelyurt’ta hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Başbakan Ünal Üstel dün gece geç saatlerde hükümet ortaklarıyla birlikte kameraların karşısına geçerek, yaşanan son gelişmelerle ilgili görüşlerini açıkladı. Orta Doğu’daki savaşın önemine dikkat çeken Üstel, ülke sorunlarının da çözüm beklediğini söyleyerek, gündemlerinde erken seçim olmadığını belirtti.

Üstel, Meclis Başkanı Töre’nin iyileşmesi sonrasında genel kurulun toplanacağını ve Kutlu Evren’in yeniden aday gösterileceğini açıkladı.

Kriz gün boyu ve gece saatlerine kadar sürdü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçimiyle önceki gün başlayan kriz dün de devam etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından aday gösterilen Zorlu Töre’nin 4 dört tur oylama yapılmasına rağmen seçilmemesi, ardından aday gösterilen Kutlu Evren’in 26 hayır oyu alması nedeniyle dün sabah saat 10.00’da başlaması gereken toplantı yapılamadı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sabah saatlerinde yurt dışında olmasından dolayı Cumhurbaşkanlığı'na Meclis Başkanı Zorlu Töre vekalet ederken, Meclis Başkanlığı’na vekalet eden Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe genel kurul oturumunu açmadı.

Tatar acil dönüş yaptı

CTP'nin aldığı karar üzerine Özdenefe'nin toplantıya başkanlık etmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyaretini iptal etti.

Tatar, akşam saatlerinde yurda döner dönmez Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan başkanlık krizinin tartışıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen bir saat süren toplantının ardından Başbakan Üstel, yeniden Meclis'e geldi ve UBP Grubu'nu topladı.

Toplantının tamamlanmasının ardından Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Tansiyonlar fırladı

Bu arada Cumhurbaşkanlığındaki toplantıdan ayrıldıktan sonra rahatsızlanan ayrılan Meclis Başkanı Zorlu Töre yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Aynı saatlerde UBP Milletvekili Ali Pilli’nin de yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kolan Hastanesi'nde Ali Pilli de Güzelyurt Sağlık Ocağı'nda tedavi altına alındı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre, babasının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Tuygun Töre, Zorlu Töre'nin sabaha kadar müşahede altında kalacağını, bugün çıkacak olan tahlil sonuçlarına göre ne yapılacağına karar verileceğini belirtti.

Gerginlik yaşandı

Öte yandan gün gece Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

UBP milletvekillerinin genel kurul salonunda yerini alması ve meclis başkan yardımcısının oturumu açmasını istemesi üzerine CTP milletvekilleri buna sert tepki gösterdi.

Hükümet ortaklarıyla kameralar karşısına geçti

Başbakan Üstel, Erhürman’la görüşmesinin ardından hükümet ortakları hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile kameralar karşısına geçerek yaşanan süreci değerlendirdi.

1 Ekim’de meclisin resmi töreni sonrasında divan üyelerinin seçilmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Üstel, “48 saattir meclisteyiz. Adaylarımız çoğunluğu sağlayamadı, bu ilk kez yaşanmıyor. Daha önce de oldu. İç sorunlarımızı çözdük ve gecenin bu saatinde bile olsa meclisin açılmasını, başkanın seçilmesini istedik. İkinci adayımızı genel kurula sunduk, ancak meclis başkanımız rahatsızlanarak ayrıldı. Yardımcısı devralarak ilk turu tamamladık. İkinci tur için CTP ile sözlü mutabakat sağladık,” ifadelerini kullandı.

Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışında olduğu için Zorlu Töre’nin vekalet ettiğini ve meclisin açılamadığını belirterek, “Akşam saatlerinde meclis başkan yardımcısının meclisi açmasını bekledik, ancak bu gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Tatar gezisini yarıda kesip ülkeye döndü. Töre’nin rahatsızlığı daha da kötüleşti ve hastaneye kaldırıldı. Meclis başkan yardımcısının meclisi açması için yazılı talepte bulunduk,” dedi. Başbakan, sorunların çözümü için yasaların geçmesi gerektiğini vurgulayarak, “26 vekille mecliste bekledik, zaman kaybetmemek için. Önceliğimiz halkımızdır,” açıklamasında bulundu.

Orta Doğu’da yaşanan savaşa, ülkenin sorunlarına ve ekonomiye değinen Üstel, erken seçimin gündemlerinde olmadığını söyledi. Üstel, CTP'nin erken seçim önergesine de işaret ederek, "Biz seçimden hiçbir zaman kaçmadık ama bunun zamanı değil" diye konuştu.

Bizim aramızda hiçbir sorun yok

Üstel, adaylarının Kutlu Evren olduğunu bir kez daha vurgulayarak, "Meclis açıldığında Kutlu Bey seçilecek, hep birlikte göreceğiz" dedi. Üstel, UBP içerisinde de herhangi bir sıkıntı olmadığını vurgulayarak, "Bizim aramızda hiçbir sorun yok, ufak tefek sıkıntılar onları da giderdik" ifadelerini kullandı.