3 ayda yargı

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Gazimağusa’da düzenlenen Narko-Güç Operasyonunda ele geçirilen 3 kilo 300 gram hintkeneviriyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Meriç köyündeki evinde kenevir yetiştiren Mehmet Karadeniz Lefkoşa’da, ondan uyuşturucu aldığı ortaya çıkan Levent Horoz Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Eylül 2024 tarihinde zanlı Mehmet Karadeniz’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, narkotikten bir ekibin Mehmet Karadeniz’in Meriç köyündeki evini ziyaret ettiğini, ancak zanlıyı evde tespit etmediklerini açıkladı.

Polis memuru, evde yapılan ilk aramada bahçe kısmında bir metre boyunda ekili vaziyette bir adet kenevir bitkisi bulduklarını belirtti.

Polis memuru, akabinde zanlının Levent Horoz’la birlikte Dörtyol civarında olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Araçta da uyuşturucu ele geçirildi

Polis, 2 zanlının Dörtyol bölgesi yakınlarında durdurulduğunu, araçta yapılan aramada 150 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis,2 zanlının da tutuklandığını açıkladı.

Zanlıların Gazimağusa’da da ikametgahlarının olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, Horoz’un evinde yapılan aramada 2 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti.

Polis, Horoz’un ifadesinde uyuşturucuyu eylül ayı içerisinde zanlı Mehmet Karadeniz’den 5 gram olarak aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, Mehmet Karadeniz’in Gazimağusa’da kaldığı evde ise 150 gram daha hintkeneviri bulduklarını belirtti.

Polis, Mehmet Karadeniz’in bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini belirtti.

Polis, aynı gün Mehmet Karadeniz’in huzurunda Meriç köyündeki evinde ikinci bir arama yapıldığını açıkladı.

Davalarını kabul etti

Polis memuru evin bahçe kısmında, çeşitli kısımlara gizlenmiş 3 kilo daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Karadeniz’in aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirtti.

Polis, meseleyle bağlantılı tutuklanan Levent Horoz’un ziraat suçuyla ilgisi olmadığını, evinde bulunan 2 gram uyuşturucuyla ilgili Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandığını söyledi.

Polis, Karadeniz’in ülkede çalışma izni ile bulunsa da aktif olarak çalışmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.