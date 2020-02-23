Üç hafta oldu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Metropol bölgesinde mobese kamerası yerleştirme çalışmaları esnasında açılan çukurun aradan 3 hafta geçmesine rağmen kapatılmaması vatandaşları isyan ettirdi.

Bölge sakinlerinden Mustafa Beyaz, hem kendisinin hem de bölgeden geçen sürücülerin çukurdan dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Diyalog’a konuşan Beyaz, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne durumu bildirdiğini, onlarında ilgili firma ile iletişime geçtiğini ancak üç hafta önce açılan çukurun henüz kapatılmadığını söyledi.

Beyaz, trafik kazası tehlikesi olduğunu belirterek, “Çukurun kapatılması için illa birileri kaza mı yapmalı” dedi.

Evinin önünde bulunan çukur nedeni ile giriş çıkışlarda aracının zarar gördüğünü ifade eden Beyaz, şunları söyledi:

“Mobese kameralarına hat çekmek için evimin önünde bir çukur açıldı ve üç haftadır kapatılmadı. Evimin avlusuna girip çıkarken zorluklar yaşıyorum. Ayrıca kaza riski de var. Geçtiğimiz hafta bir motosiklet sürücüsü çukur yüzünden yol içerisine devrildi ve şans eseri arkasından gelen araç son anda durdu. Böylece ciddi bir kaza yaşanmadı.

Lefkoşa Türk Belediyesine durumu bildirdik ve gerekli mercilere durumu aktardılar ancak çukur hala kapatılmadı. Biran önce bu sorunun giderilmesini istiyoruz.”