Yolcular uçak kaçırdı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine uzun kuyruklar oluştu. Güneye doktora, işe, alışverişe, havaalanlarına gidenler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bazıları uçaklarını kaçırdı, bazıları doktor randevusuna bazıları da işine geç kaldı. Sürekli aynı sorunu yaşamaktan bıkan vatandaşlar içini Diyalog’a döktü. Vatandaşlar; sınır kapılarında eziyet çekmek istemediklerini ancak yaşanan sorunun görmezden gelindiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Erman Kazafanalı

“Güneye alışverişe gidiyorum. Bu yoğunluk bence iyidir, herkes rahat gidip gelirse barışı kimse istemeyecek. Çözüm olması için kuyruklarını sıkıştırmamız lazım. Burada çekilen eziyet barış adına mübahtır.”

Can Kürşat

“Güneye çocuğun doğum kağıdını almak için gidiyorum ve yeni doğmuş çocuğumla 45 dakikadır perişan olduk. Güneye haftada bir iki geçiyorum ve sürekli bir yoğunluk var. Beklentimiz sınır kapılarının arttırılmasıdır. İnsanlara yazık ediyorlar. Uçağına yetişmeye çalışan var, doktora giden var ve buradaki yoğunluk nedeniyle herkesin işleri aksıyor. 3 ya da 4 tane daha yeni sınır kapısının açılması gerekiyor.”

Yaşar Fevzioğlu

“Güneye küçük bir işimiz için saat 10.00’da Metehan Sınır Kapısı’na gelip sıraya girdik ve saat 12.00 oldu hala burada bekliyoruz. Bu işin çözümü herhalde yoktur; çünkü en az 5 yıldır aynı şeyleri konuşuyoruz ve hiçbir çalışma yapılmıyor. Burada daha fazla sınır kapısının açılması, daha fazla yol yapılması ve Rum tarafının da buna cevap vermesi lazım. Böyle geldi böyle gidecek gibi görünüyor.”

Özkan Özge

“Güneye bilgisayarımı tamire götürmek için gidiyorum ancak çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. İnsanların çektiği eziyet bir yana ülkenin tümünün yaşadığı gelir kaybı diğer yanda. Burada yarım saati aşkın bir süredir bekliyoruz. Yöneticiler istifa etsin, başkası gelip bu işi çözsün. Koskoca Lefkoşa’da bir kapı ile geçiş yaptırmaya çalışıyorlar. Çok daha fazla kapının açılması gerekiyor.”

Deniz Zeyin

“Larnaka’da bir işim dolayısıyla güneye geçiyorum ve şu an 40 dakikadır burada bekliyorum. Hemen hemen her gün burayı kullanıyorum ve bu büyük bir eziyettir. Bu her gün can sıkan bir şeydir. Başka sınır kapıları açılmalı veya mevcut kapının işleyişinde iyileştirme yapılmalıdır.”

Doğukan Göktaş

“Ben turizm için transfer yapıyorum ve güneye müşteri almaya gidiyorum. 20 dakikayı aşkın bir süredir bekliyorum. Bu konuda çözümler üretilmesini istiyoruz. Yeni sınır kapıları açılabilir veya daha fazla memur Metehan Sınır Kapısı’na görevlendirilebilir.”

Osman Başman

“Yıllardır sınır kapılarında yaşanan sorunlar çözülmedi. İnsanlar soğuk havalarda ya da sıcak havalarda araçlarının içerisinde uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Özellikle Metehan’da büyük işkence yaşanıyor ancak bu sorun görmezden geliniyor.

Vural Gürdal

“Başta Metehan olmak üzere tüm sınır kapılarında yoğunluğu önleyecek tedbirler alınmalıdır. Ayrıca yeni sınır kapıları açılmalıdır.”