Davet bekliyor

Avrupa Halk Partisi’nin Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde gerçekleştirilen zirve toplantısına katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs konusunda gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Hristodulidis; Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber ile yaptığı görüşme sonrasında hazırlanan ortak bildiriye değindi. Bildirgede Türkiye’den, müzakerelerin, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yeniden başlaması yönünde adım atmasının beklendiğine yer verildi. Bu çerçevede BM Genel Sekreteri’nin temmuz sonunda çağıracağı yeni genişletilmiş görüşmeyi dört gözle beklediği de belirtildi.

Avrupa Halk Partisi bildirgesinde Güney Kıbrıs’ın 2026 yılında Schengen’e girme çabasına destek beyan edildi ve AB’ye “süreci aktif şekilde ileri götürme ve hızlandırma” çağrısı yapıldı.

Alithia “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen’e Katılımı Ulusal Hedef… AB İsrail ile İran Arasındaki Çatışmaya Zamanında Tepki Vermekte Zafiyet Gösterdi” başlıklı haberinde ise Avrupa Halk Partisi Zirvesi’ne katılan Hristodulidis’in, ABD’nin İsrail ile İran arasındaki çatışmayı sonlandıran müdahalesini kutladığını yazdı.

Habere göre bir gazetecinin sorusu üzerine AB’nin İsrail-İran çatışmasına tepki vermekte zafiyet gösterdiğini belirtmesine karşılık bu konunun, Avrupa Konseyi’nde ele alınacak konular arasında bulunduğunu söyleyen Hristodulidis zirvede Kıbrıs sorununun da ele alınıp alınmadığı sorusuna ise “ortak sonuç belgesinde yer alıyor, verilen desteği selamlıyoruz.” diye cevapo verdi, Johannes Hahn’ın atanmasına destek beyan edildiğini hatırlattı.

Hristodulidis “diğer bir boyut da ulusal hedefimiz olan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen’e tam üyeliğidir ve buna verilen desteği de kutluyoruz.” ifadesini kullandı.