Pişman olmuş

Bir şahıs adına sahte KKTC sürüş ehliyeti düzenleyerek tedavüle süren Mustafa Şahin tutuklandı. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Türkiye’de bulunan şahıslar aracılığıyla sahte belge hazırlayarak, Muhammad Riaz'a verdiği ve 21 bin TL aldığı açıklandı.

Polis; zanlının 2025 yılı Haziran ayı içerisinde Başpınar'da ikamet etmekte olan Muhammad Riaz'a KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağı yalanını söyleyip 21 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis; zanlının parayı aldıktan sonra Türkiye'de irtibata geçtiği, henüz tespit edilemeyen şahıslardan Muhammad Riaz adına Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyeti formatında hazırlanmış, üzerine KKTC sürücü belgesi hazırlattığını açıkladı. Polis; zanlının sahte ehliyeti Muhammad Riaz'a vermek sureti ile tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis; sahte sürüş ehliyetinin emare olarak alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis; zanlının ifadesinde sürüş ehliyetini daha önce bir arkadaşı vasıtası ile tanışmış olduğu bir kişi aracılığı ile yaptırdığını, yine bu şahısla WhatsApp mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurulduğunu anlattığını açıkladı. Polis memuru; zanlının cep telefonunu ile sahte ehliyetin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün ek süre istedi.

Mahkeme; hakkında “evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

