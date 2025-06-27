Sonuçlar paylaşılacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, uyuşturucuyla ilgili araştırma kapsamında 3 bin 901 lise öğrencisinden veri toplandığını belirtti. Hatipoğlu, verilerin Kasım ayında yapılacak uluslararası bilimsel bir toplantıda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Hatipoğlu; 26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nün, dünya genelinde uyuşturucu madde kullanımına karşı toplumsal farkındalık yaratmak ve mücadele stratejilerini güçlendirmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu 26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, komisyonun yürüttüğü bilimsel çalışma hakkında bilgi verdi.

Hatipoğlu; 2024-2025 eğitim öğretim yılında, Avrupa Birliği ile eş zamanlı biçimde gerçekleştirilen ve ülke genelini kapsayan bir araştırma yapılarak, 3 bin 901 lise ikinci sınıf öğrencisinden veri toplandığını kaydetti.

Çalışmanın gençlerin madde kullanım eğilimleri, risk ve koruyucu faktörlerine ilişkin bilimsel bulgular sunma amacıyla yapıldığını belirten Hatipoğlu, verilerin Kasım ayında yapılacak uluslararası bilimsel bir toplantıda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Ocak 2026’da ise bulguların daha detaylı biçimde analiz edileceği, uygulayıcılar ve politika yapıcılara katkı sunmayı amaçlayan ikinci bir uluslararası uzman toplantısının planlandığını belirten Hatipoğlu, “Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olarak, veriye dayalı, çok paydaşlı ve sürdürülebilir bir mücadele anlayışıyla çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.” ifadelerini kullandı.

