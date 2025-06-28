Plaket takdim edildi

Polis örgütünde uzun yıllar hizmet verip emeklilik hakkı kazanarak emekliye ayrılan ve meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan personele, Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle plaketleri takdim edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; törene, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ali Adalıer ve PGM II. Yardımcısı Kaan Resa Saçar’ın yanı sıra, ilçe ve PGM-Bölüm Müdürleri ile emekliye ayrılan ve meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan personelin aileleri katıldı.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, emekliye ayrılan personele polis örgütünün çok büyük bir aile olduğunu; emekliye ayrılan personelin de her zaman bu ailenin bir ferdi olarak kalmaya devam edeceğini, her zaman emeklilerin yanında olduklarını ifade etti. Kuni; emekliye ayrılan meslektaşlarına bundan sonraki yaşamlarında sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Kuni; meşakkatli bir meslekte onurları ile 30 hizmet yılını tamamlayan personele ise, polis örgütüne vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

