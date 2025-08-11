Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda Kıbrıs adasının yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi babutsa tanesi 10 liradan satıldı. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına, stres ve yorgunluğa iyi gelen, vitamin deposu olan, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan babutsa kiloyla değil taneyle satılabildi.

Kıbrıs mutfağına özgü molehiya da pazarda demeti 100 liradan satışa sunuldu.

Narenciye ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta limon da kilosu 180 liradan alıcı bekledi.

Sebzelerde bamya 130 liradan aşağı düşmezken, sarı fasulye 170, taze fasulye 100 ve Ayşe kadın fasulye 50 liradan satıldı.

Meyvelerde fiyatlar yükselişini sürdürdü. Kıbrıs’ta bolca bulunan kara incir 300 liradan satılırken, kivi 250, sultani üzüm, formoza erik, armut, şeftali ve nektarin ise 150 liradan alıcı bekledi.

Vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle pazar alışverişlerinin giderek zorlaştığını dile getirdi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

İncir: 300 TL

Kivi: 250 TL

Taze fındık: 200 TL

Mantar: 200 TL

Börülce: 200 TL

Verigo üzüm: 200 TL

Limon: 180 TL

Sarı fasulye: 170 TL

Sultani üzüm: 150 TL

Armut: 150 TL

Şeftali: 150 TL

Nektarin: 150 TL

Formoza erik: 150 TL

Yerli elma: 150 TL

Bamya: 130 TL

Taze fasulye: 100 TL

Barbun:100 TL

Molehiya (Tane): 100 TL

Kabak: 80 TL

Elma: 80 TL

Muz: 70 TL

Pancar: 65 TL

Çarli biber: 60 TL

Avakado (Tane): 60 TL

Domates: 60 TL

Salatalık: 60 TL

Kapya biber: 60 TL

Havuç: 60 TL

Kavun: 50 TL

Ayşe kadın fasulye: 50 TL

Patates: 35 TL

Patlıcan: 30 TL

Kuru soğan: 30 TL

Karpuz: 15 TL

Babutsa (Tane): 10 TL



