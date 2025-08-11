banner564

Vitamin deposu

Açık pazarda babutsa tanesi 10 liradan satıldı

Vitamin deposu

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda Kıbrıs adasının yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi babutsa tanesi 10 liradan satıldı. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına, stres ve yorgunluğa iyi gelen, vitamin deposu olan, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan babutsa kiloyla değil taneyle satılabildi. 
Kıbrıs mutfağına özgü molehiya da pazarda demeti 100 liradan satışa sunuldu.
Narenciye ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta limon da kilosu 180 liradan alıcı bekledi. 
Sebzelerde bamya 130 liradan aşağı düşmezken, sarı fasulye 170, taze fasulye 100 ve Ayşe kadın fasulye 50 liradan satıldı.
Meyvelerde fiyatlar yükselişini sürdürdü. Kıbrıs’ta bolca bulunan kara incir 300 liradan satılırken, kivi 250, sultani üzüm, formoza erik, armut, şeftali ve nektarin ise 150 liradan alıcı bekledi.
Vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle pazar alışverişlerinin giderek zorlaştığını dile getirdi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi: 
İncir: 300 TL 
Kivi: 250 TL 
Taze fındık: 200 TL 
Mantar: 200 TL 
Börülce: 200 TL 
Verigo üzüm: 200 TL 
Limon: 180 TL 
Sarı fasulye: 170 TL 
Sultani üzüm: 150 TL 
Armut: 150 TL 
Şeftali: 150 TL 
Nektarin: 150 TL 
Formoza erik: 150 TL 
Yerli elma: 150 TL 
Bamya: 130 TL 
Taze fasulye: 100 TL 
Barbun:100 TL 
Molehiya (Tane): 100 TL 
Kabak: 80 TL 
Elma: 80 TL 
Muz: 70 TL 
Pancar: 65 TL 
Çarli biber: 60 TL 
Avakado (Tane): 60 TL 
Domates: 60 TL 
Salatalık: 60 TL 
Kapya biber: 60 TL 
Havuç: 60 TL 
Kavun: 50 TL 
Ayşe kadın fasulye: 50 TL 
Patates: 35 TL 
Patlıcan: 30 TL 
Kuru soğan: 30 TL 
Karpuz: 15 TL 
Babutsa (Tane): 10 TL 


 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Gece Avı’
‘Gece Avı’
  1. KIBRIS

banner471

banner474