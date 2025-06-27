Sevenleri perişan

Ömer KADİROĞLU

Alsancak’ta dün gece meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden 81 yaşındaki Fuat Zorali aracıyla dereye uçtu.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis Denetleme Kurulu Başmüfettişi Mehmet Zorali'nin babası Fuat Zorali’nin ölümü sevenlerini üzdü. Bölge halkı koruyucu bariyer olmamasından dolayı aracın dere yatağına uçtuğunu ifade ederek, önlem alınması gerektiğini belirtti.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 26 Haziran 2025 tarihinde, saat 23.10 sıralarında, Girne - Alsancak ana yolunun 4-5’inci kilometreleri arasında Çağatay Özbirim Caddesi üzerinde meydana geldi. Fuat Zorali yönetimindeki FD 283 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güney kısmında bulunan kaldırıma çarptıktan sonra, yaklaşık 3 metre derinliğinde dere yatağına düşerek takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü Fuat Zorali olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.