Alevler her yeri sardı

Sıcak havaların etkili olmasıyla birlikte Türkiye’nin birçok kentinde orman yangını çıktı. Bursa'da evlere sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, Sakarya'da çıkan yangın büyüyerek Bilecik'e sıçradı. Antalya, Sakarya, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı.

Antalya'daki yangın Aksu'daki iki nokta ile Alanya ve Serik ilçelerinde başladı. Alanya en son olmak üzere üç ilçedeki yangınlar kontrol altına alındı. Gazetemiz yayıma hazırlandığında 3 kente yangın söndürme çalışmaları sürüyordu.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyüne ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale etti.

Havadan ve karadan yangına müdahale edilirken, Köprücek köyünden 15 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Sakarya'daki yangında alevlere müdahale sırasında Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazöz de alevlere teslim oldu.

Görevli personel, ormanlık alanda çıkan yangını söndürmenin yanı sıra alevler içinde kalan araç için de canla başla çalıştı.

Arazözün bir kısmının yanarak kullanılamaz hale gelmesi, ekiplerin yaşadığı zorluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine iki mahallede tahliye kararı alındı.

Bu kapsamda, Geyve ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nin tamamında bulunan 20 hane ile Çamlık Mahallesi’nde yangına yakın noktada bulunan beş hanede oturan yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 2 helikopter, 12 arazöz, 30 iş ve hizmet aracı ve 130 personelle müdahale edildi.

Yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına aldı.

Bir günde 67 yangın

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

Yumaklı, Türkiye'de dün 67 yangın çıktığını kaydederek şöyle devam etti:

"Küçük olanlardan bahsetmiyorum. Çok şükür ki bunlardan 63 adedinin kontrolü sağlandı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu saate kadar yani bu basın toplantısına kadar fiili olarak devam eden aktif 4 yangınımız vardı. Bunlar İzmir Bornova, Kahramanmaraş, Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın ve Bursa Kestel. Bunlardan İzmir Bornova büyük oranda kontrol altına alındı. Burada tekrar rüzgardan alevlenmemesi için soğutma çalışmaları devam ediyor. Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Türkoğlu yangınlarında kontrol sağlandı çok şükür. Sadece Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız çok cansiperane mücadele ediyor.”

