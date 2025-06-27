Alkollü sürücüler tutuklandı

Alsancak’ta kaza yapan alkollü sürücü yaralandı, tedavisinin ardından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; Alsancak’ta Ankara Caddesi’nde 190 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Sadettin Kütük (E-20), KM 848 plakalı salon araç ile batıya seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun batısında bulunan elektrik direğine, ardından da yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Sabah saat 05.30 sıralarında yaşanan kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde ise alkollü bir sürücü kaza yaptı.

Polis açıklamasına göre; saat 10.30 sıralarında 24 yaşındaki Emre Özkaya, 139 miligram alkollü içki tesiri altındayken HA 711 plakalı araçla seyir halindeydi. Kuzey istikametine doğru ilerlediği sırada, sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun sağından çıkarak orta refüjdeki bordür taşlarına ve iki palmiye ağacına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Emre Özkaya, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebep olmak suçlarından tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

Dipkarpaz köy içerisinde meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı. kaza sonucu araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

