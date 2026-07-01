Yüzde 12 zam 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Süt Endüstrisi Kurumu'na (SÜTEK) teslim edilen çiğ süt alım fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 12,17 oranında artış yapıldığını açıkladı. Yeni düzenleme kapsamında inek, koyun ve keçi sütü alım fiyatları yükseltilirken, üreticilere sağlanan destek ödemeleri ise aynı şekilde devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; soğuk zincirde teslim edilen inek sütünün litre alım fiyatı 24,65 TL'den 27,65 TL'ye çıkarıldı. İnek sütü üreticilerine bin litreye kadar litre başına 3,50 TL Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ile 2 TL PDO destek primi ödenmeye devam edilecek.

Koyun sütünde soğuk zincir alım fiyatı 48 TL'den 54 TL'ye yükseltilirken, üreticilere litre başına 12 TL DGD desteği ile 8 TL PDO destek primi verilmeyi sürdürülecek.

Keçi sütünde ise litre alım fiyatı 37 TL'den 42 TL'ye çıkarıldı. Keçi sütü üreticileri de litre başına 12 TL DGD desteği ve 8 TL PDO destek priminden yararlanmaya devam edecek.

Açıklamada, yeni fiyatların ve destekleme ödemelerinin bugün yürürlüğe gireceği belirtilerek, düzenlemenin üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında desteklenmesine katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

