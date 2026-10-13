‘Yüzde 15 oyumuz var’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin anketlerde yüzde 15 oy oranına ulaştığını savunarak, “YDP anahtar parti olacak, Meclis’e 9 milletvekiliyle gireceğiz.” dedi.

Seçim sonrasında kurulabilecek hükümet modellerine de değinen Arıklı, şartlarının yerine getirilmesi halinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) veya Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile koalisyon kurabileceklerini belirtti.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Arıklı katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, YDP’nin yükseliş eğiliminde olduğunu belirterek, anketlerde seçim barajını aşan üç parti arasında üçüncü sırada yer aldıklarını ve “anahtar parti” konumunda olduklarını savundu.

Arıklı, “Yüzde 15 civarında bir oyumuz var. Anketlere göre ortalama 9 milletvekili, 50 kişilik parlamentonun dokuzunu alacağımız görülüyor. Ama ben bu rakamın son günlere doğru daha da artacağını düşünüyorum.” dedi.

Hükümetten ayrılmalarının YDP’nin yükselişini engellemeye yönelik siyasi bir hamle olduğunu iddia eden Arıklı, bu süreçte partilerine ilginin arttığını öne sürdü.

YDP’yi farklı siyasi görüşlerden ve toplumsal kesimlerden insanları bir araya getiren bir “kitle partisi” olarak tanımlayan Arıklı, mevcut siyasi düzenin değişmesi gerektiğini savunarak, “Bu düzen, bu sistem, bu statüko bu şekilde daha fazla devam edemez.” dedi.

“Şartlarımız yerine gelirse her iki partiyle de koalisyon kurabiliriz”

Seçimlerin ardından hiçbir partinin tek başına iktidara gelemeyeceğini öngördüklerini belirten Arıklı, “Siyasette ebedi kırgınlıklar, ebedi dostluklar yok. Ben kalkıp da X partiyle koalisyon kurmam dersem bu apolitik bir durum olur. Şartlarımız yerine gelirse elbette ki her iki partiyle de koalisyon kurabiliriz.” dedi.

Önceki koalisyon döneminde imzalanan protokoldeki bazı maddelerin uygulanmadığını söyleyen Arıklı, yeni dönemde koalisyon protokolünde yer alacak icraatların takvimlendirilmesini ve kamuoyuna açıklanmasını isteyeceklerini belirtti.

Arıklı, kamu reformu, e-Devlet, toplu taşıma, sendikal mevzuat ve ekonomik düzenlemelerin YDP’nin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Gemi faciası ve görevden alınma süreci

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına da değinen Arıklı, geminin teknik denetimi, Türk Loydu’nun yetkileri, Limanlar Dairesi’nin görev alanı ve devam eden yargı sürecine ilişkin görüşlerini aktardı.

Başbakan Ünal Üstel tarafından görevden alınma sürecine ilişkin de konuşan Arıklı, kendisine “soruşturmanın selameti” gerekçesinin bildirildiğini söyledi.

Çalışma hayatı ve ekonomi

Özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesini savunan Arıklı, sendikal sistemin Avrupa Birliği (AB) kriterlerine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 10 bin ev kadınının Türkiye’deki sistem üzerinden emekli olabilmesini hedeflediklerini ve bunun için finansman modeli üzerinde çalıştıklarını söyleyen Arıklı, özelleştirmelerin de şeffaf ve denetlenebilir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Arıklı, asgari ücret, hayat pahalılığı, temel tüketim ürünlerinin fiyatları, et piyasası ve ithalat politikalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

