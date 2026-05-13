Yüzde 20’si kapanabilir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, 386 tane eczanenin yer aldığı sektörün genel olarak mali sıkıntı içerisinde olduğunu dile getirdi. Besim, gelecek beş yılda yüzde 15-20 oranında eczanenin ekonomik nedenlerle kapanacağı görüşünü paylaştı.

Ülkede, 82 tane de ecza deposu olduğunu söyleyen Besim, dört eczaneye bir ecza deposu düştüğünü söyledi; bu depoların nasıl geçinebildiğini sordu.

Besim, Genel Kurul’da eczacılık ve hemşirelik hizmetlerine ilişkin konuşma yaptı.

İki yıl önce yaşanan “Mama Skandalı” hakkında da konuşan Besim, söz konusu hemşirelerin halen daha askıda olduğunu söyledi; bu süreçte yaşanan mağduriyete değindi.

Bu hafta aynı zamanda Eczacılık Günü’nün kutlanacağına dikkat çeken Besim, “Sahte Reçete” olarak bilinen, eczacılara yönelik başlatılan yargı sürecini anımsattı; 60 üzerinde eczacının halen daha yargılanacakları günü beklediklerini kaydetti. Besim, kısa sürede bu konunun çözülmesi temennisinde bulundu. Besim, İlaç Eczacılık Dairesi’ndeki eksikliklere de dikkat çekti.

Ülke için İlaç takip sisteminin ne kadar önemli olduğunun altını çizen Besim, bunun en önemli getirisinin denetim olacağını vurguladı. Besim, aksi takdirde sağlık sisteminde düzgün bir tedarik zincirinin kurulamayacağını savundu. Bunun yanında, çok daha küçük bir sistem olan aşı takip sisteminin de kurulamadığını söyleyen Besim, birçok aşının piyasada olmadığı eleştirisinde bulundu. Besim, bunun yanında aşı programının yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

İhtiyaç olan ilaçları sıralayan ancak Sağlık Bakanlığının bunun yerine ihaleyle vitamin aldığını ileri süren Besim, Sağlık Bakanlığını “yaşamsal ilaçlara öncelik vermemek ve doğru politika uygulamamakla” eleştirdi.

