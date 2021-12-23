Yüzlerce insanı zehirleyecekti

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen bir kilo 410 gram uyuşturucuyla ilgili yargı süreci tamamlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada uyuşturucu maddeyi ticari amaçla tasarruf ettiği belirtilen Eren İşlek 10 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanığın tasarruf ettiği bir kilo 410 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin türünün sentetik ve külliyatlı oluşunu ayrıca ticari amaçla tasarruf etmesini aleyhine değerlendirdiklerini ifade etti.

Sentetik türü uyuşturucuların tamamen kontrolsüz bir şekilde ve kaynağı belli olmayan kimyasal karışımlardan elde edildiğini ifade eden Aksun, insan yaşamı için son derece tehlikeli olduğuna dair bilimsel kaynaklar olduğunu belirtti. Aksun, “Sanığın tasarrufundaki uyuşturucunun polis tarafından tespit edilmemiş olması halinde yüzlerce insanı zehirleyebileceği veya başka satıcılara kazanç kapısı yaratabileceğini tahmin etmek güç değildir” dedi.

Kanayan yara



Uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını ve kanayan bir yara haline geldiğini ifade eden Aksun, madde kullanma sıklığı artan toplumların sağlıklı düşünme yetisinin azaldığını belirtti. Başkan Aksun, “Sırf para kazanabilmek için kişilere uyuşturucu madde verme ve bunları temin etme yoluna gitme toplumu tümden mahveder, genç ve dinamik nüfus yapımıza zarar verir. Nitelikli iş gücünü düşürür ve başka suçların işlenmesine basamak oluşturur” şeklinde konuştu.Aksun şöyle devam etti:“Nitekim bu durumu göze alarak uyuşturucu temin eden kişiler de alacakları cezaları da göze almak zorundadırlar. Uyuşturucu maddeyi kazanç uğruna topluma yayan ve yaymaya tevessül eden kişilere ceza takdir ederken kamu yararı ilkesini ağırlıklı olarak göz önünde tutmamız yadsınamaz bir zorunluluk haline gelmektedir.”Başkan Fadıl Aksun sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.