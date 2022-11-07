Büyük avın ilk gününde Gaziveren köyünün batı kısmında avlanan 39 yaşındaki Raşit Üzümcü yaralandı. Başka avcılar tarafından ateş edildiği sırada yüzüne saçmalar isabet eden Üzümcü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzümcü, tedavisinin ardından müşahede altında alındı. Bu arada kaçak avlanan 3 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Polis, büyük avın başlaması nedeniyle ülke genelinde avcı kontrolleri yaptı.

Yapılan denetimler kapsamında, baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanması gerekirken, ava kapalı bölge olan Yuvacık Göleti çevresinde 3 kişinin kanunsuz avladığı tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziveren köyünün batı kısmında ava açık bölgede avlanan Raşit Üzümcü ise başka avcılar tarafından ateş edildiği sırada saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandı. Yüzünden yaralanan Üzümcü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altında alındı.

Kanunsuz balık avlayan iki kişi

Öte yandan Yedikonuk’ta Yudi mevkiinde, A.T.(E-29) ve N.N.’nin (E-38) tekneyle izinsiz denize ağ atmak suretiyle kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

