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Minikler sürpriz yaptı

Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu eğitmenlerinden Nazire Göray, doğum gününü arkadaşları ve öğrencileriyle birlikte kutladı

Minikler sürpriz yaptı

Gazimağusa’da bulunan Meslek Lisesi Uygulama Anaokulunda eğitmen olarak göre yapan Nazire Göray, 55’inci yaş gününü çalışma arkadaşları ve öğrencileriyle birlikte kutladı. Doğum günü partisinde öğrenciler, Nazire Göray için ilginç bir sürpriz hazırladı.
Çocuklar, yere yatarak, 55 sayısı şeklini aldı. Göray, miniklerin bu jesti karşısında hem duygulandı hem de büyük bir mutluluk yaşadı. 
 

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