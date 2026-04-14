Zanlılar cezaevinde

Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsünde bulunan yurt odasında yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan C.I.N. (E-22) ve S.F.O. (E-21) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Haklarında “uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların ülkede kaçak yaşadıkları ortaya çıktı. Her iki zanlı da tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Nisan 2026 tarihinde 23.00- 23.45 saatleri arasında Haspolat’ta bir üniversitenin kampüsü içerisindeki yurtta kalan zanlı C.I.N.’nin kalmakta olduğu yatak odasında arama yapıldığını söyledi.

Polis, arama esnasında zanlının üzerinde yapılan kontrolde; giymekte olduğu yeleğin cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru; S.F.O.’nun bulunduğu yerde yapılan aramada ise, yatak içerisinde bulunan sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu

maddenin tespit edilerek emare alındığını ve zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde beklenen analiz sonucunun çıktığını, gerekli ifadelerin alındığını ve araştırmaların yapıldığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların 2025 yılından beri ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini belirterek, yasal statüleri olmadığı için tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026, 09:53