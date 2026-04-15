Artık serbest

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken uyuşturucuyla yakalanan Kıbrıslı Rum Renos Zertalis (E-60) “kokain ithal ve tasarrufu” suçundan 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanmak üzere 20 Şubat’ta cezaevine gönderilen sanık hakkında verilen karar yattığı süreye denk geldi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada kararı heyet başkanı açıkladı. Mahkeme Başkanı, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında sanığın kullanımındaki aracın kontrol edildiğini belirtti. Başkan, yapılan detaylı aramada, yaklaşık 3,5 gram ağırlığında kokain ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazinin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

2 suçtan yargılandı

Başkan, sanığın suçüstü hali gereği olay yerinde tutuklandığını ve akabinde geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti. Soruşturma sürecinde sanığın iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında toplam 10 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirten Başkan, 20 Şubat tarihinde ise zanlının yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini aktardı.

Mahkeme Başkanı, Renos Zertalis’in “uyuşturucu madde ithal” ve “uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından yargılandığını ve yapılan yargılama sonucunda tüm davalardan suçlu bulunarak mahkum edildiğini açıkladı.

Ceza takdir edilirken Yüksek Mahkeme’nin belirlediği ilkelerin dikkate alındığını vurgulayan Başkan, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının cüzi olmasını hafifletici bir unsur olarak değerlendirdiklerini, ancak kokainin tür olarak en ağır ve tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olmasının ise ağırlaştırıcı unsur teşkil ettiğini belirtti.

Başkan ayrıca, sanığın yargılama sürecinde suçunu kabul etmesini ve sağlık durumunu da göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

Sanığın KOAH hastası olduğunun mahkemeye sunulan bilgiler arasında yer aldığını kaydeden Başkan, tüm bu hususların birlikte değerlendirilmesi sonucunda Renos Zertalis’in 2 ay hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

