Müzakere masası yeniden kurulacak

ABD ve İran arasında barış müzakereleri için iki ülke heyeti yeniden İslamabad'da buluşacak.

Trump, görüşmelerin önümüzdeki iki gün içerisinde gerçekleşebileceğini söyledi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uygulamaya başladığı abluka devam ediyor. Abluka öncesinde gerilim tırmansa da beraberinde ortaya çıkan yeni tur müzakere olasılığı piyasalarca olumlu karşılandı ve varil petrol fiyatı 100 doların altına indi.

ABD Başkanı Donald Trump, İslamabad'ki yeni görüşmelerin önümüzdeki iki gün içerisinde gerçekleşebileceğini belirterek, “İran görüşmeleri için Pakistan'a gitmek daha muhtemel görünüyor” dedi.

Pakistan'da dörtlü toplantı

Pakistan-Türkiye hattında da diplomasi alanında hareketli günler yaşanıyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan arasında dörtlü toplantıya ev sahipliği yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanı, dört ülke arasında işbirliği çerçevesi oluşturulması çağrısında bulundu.

Öte yandan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD ve İran arasındaki arabuluculuk çabaları kapsamında Suudi Arabistan ve Türkiye'ye ziyarette bulunacağı açıklandı.

İran limanlarından çıkan gemiler Hürmüz’den geçti

AFP haber ajansı deniz taşımacılığı takip sistemlerinin, İran limanlarından çıkan 2 geminin Hürmüz Boğazı'nı ABD ablukasına rağmen geçtiğini gösterdiğini söyledi. ABD, abluka kapsamında İran limanlarından çıkan ya da bu limanlara gidecek olan gemilerin engelleneceğini belirtmişti.

Pezeşkiyan: Tercih edilen yol diplomasi

İran haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İslamabad'daki görüşmelerde ABD'nin iyi niyet eksikliği ve maksimalist pozisyonunun sonuç almaya engel olduğunu söylediğini aktardı.

Pezeşkiyan Macron'a, “Avrupa, ABD'yi uluslararası hukuka uymaya teşvik etmekte yapıcı bir rol oynayabilir.

Tehditler, baskı ve askeri hareketler ABD'nin bölgedeki kendi yarattığı sorunları daha kötüleştirecek.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan'ın ayrıca anlaşmazlıkları çözmek için tercih edilen yolun diplomasi olduğunu söylediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da X üzerinden yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü açıkladı. Macron, Washington ile Tahran arasında görüşmelerin yeniden başlatılması ve olası herhangi bir gerginliğin önlenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede koşulsuz olarak yeniden açılması gerektiğini de ifade etti.

Ablukadan Çin’e ait gemi sorunsuz geçti

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ablukanın tarafsız gemileri engellemeyeceğini ancak İran limanlarına yönelik giriş-çıkışların tarafsız bir şekilde denetleneceğini açıklarken, Çinli "Rich Starry" tankeri abluka başlangıcından bu yana boğazdan geçen ilk gemi oldu.

İran tazminat istiyor

İran, komşu Körfez ülkelerini topraklarını ABD-İsrail saldırılarına açmakla suçlayarak Birleşmiş Milletler üzerinden tazminat talep etti. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ise savaşın tesislerdeki operasyonları durduramadığını, Hark Adası üzerinden ihracatın kesintisiz sürdüğünü ve artan petrol gelirlerinin savaş hasarlarının onarımı için kullanılacağını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026, 09:58