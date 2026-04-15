Yüzünü gözünü dağıttı

Evlilik tarihini ertelemek isteyen kız arkadaşını darp eden A.K. (E-38) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde araç içerisinde darp ettiği sevgilisinin 3 kaburga kemiğini kıran zanlı ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. Zanlının kız arkadaşının şikayetçi olmadığı belirtilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, olayın 11-12 Nisan 2026 tarihleri, saat 23.00-01.00 saatleri arasında Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde zanlının aracında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının evliliği ertelemek istediği için kız arkadaşıyla tartıştığını ifade etti. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından zanlının, sevgilisinin vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle vurduğunu ve ciddi şekilde darp ettiğini belirten polis, kadının kaburgalarının kırıldığını ve vahim zarara uğradığını ifade etti.

Şikayetçi olmadı

Polis, olayın ardından zanlının 13 Nisan’da tutuklandığını kaydetti. Darp edilen kadının hastaneye götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini belirten polis, alınan ilk bulgularda 3 kaburga kemiğinde kırık bulunduğunun, yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklık ve ödemlerin mevcut olduğunun ve sol göz kapağında belirgin ödem tespit edildiğinin rapor edildiğini aktardı.

Polis memuru; müştekinin yaşanan olaya rağmen zanlıdan şikayetçi olmadığını da mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek imza atmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

