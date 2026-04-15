‘Büyük bir saygısızlık’

Güney Kıbrıs’ta Paskalya etkinlikleri sırasında Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki yağmaya devam ediyor. Siyasi parti, sivil toplum ve derneklerden yapılan açıklamalarda, bayrak yakma eyleminin toplumsal barışa zarar verdiği ve gerilimi artırdığına dikkat çekilerek, nefret söylemi ve provokasyonların son bulması çağrısında bulunuldu.

Güveni zedeledi

Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, yazılı açıklamasında bayrak yakma olaylarının Kıbrıs Türk halkının onuruna, kimliğine ve varlığına yönelik açık bir saygısızlık olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs’taki söylem ve tutumların tehlikeli bir noktaya ulaştığını ifade eden Akpınar, özellikle siyasi liderlik ile dini otoritelerin kullandığı dilin gerilimi artırdığını kaydetti. Bu yaklaşımın geçmişte yaşanan acıları yeniden hatırlattığını ve toplumlar arasındaki güveni zedelediğini belirten Akpınar, söz konusu zihniyetin barış ve çözüm arayışlarına zarar verdiğini dile getirdi. Akpınar, Kıbrıs’ın geleceği için ihtiyaç duyulanın gerilim değil, dostluk ve birlikte yaşam kültürü olduğunu ifade ederek tüm tarafları sağduyuya davet etti.

Net tavır koyulmalı

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar da yaptığı açıklamada, bayrak yakma olaylarına ve Rum tarafının tutumuna tepki gösterdi. Gülbahar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bu gelişmelere karşı net bir tavır ortaya koyması gerektiğini savundu. Rum tarafının çözüm iradesi göstermediğini ileri süren Gülbahar, EOKA’nın yıl dönümü ve Paskalya sürecinde yapılan açıklamaların bu durumu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Bayrak yakma eylemlerini provokasyon olarak nitelendiren Gülbahar, gerekli tepkinin ortaya konulması çağrısında bulundu.

Bilinçli bir tahrik

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise bayrak yakılmasını “açık bir nefret suçu ve bilinçli bir tahrik” olarak değerlendirdi. Bu tür eylemlerin yalnızca bir bayrağa değil, Kıbrıs Türk halkının tarihine ve varoluş mücadelesine yönelik bir hakaret olduğunu ifade eden Benan, Rum yönetiminin sessizliğini ise “vahim” olarak niteledi. Bu sessizliğin söz konusu eylemleri teşvik ettiğini savunan Benan, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Endişe verici

Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Derneği de yaptığı açıklamada, Rum tarafında dini törenlerde nefret söylemi içeren ifadelerin kullanılmasını kınadı. Açıklamada, dinin nefret söylemine alet edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilirken, Paskalya kutlamaları sırasında yaşanan bayrak yakma olaylarının da son derece endişe verici olduğu ifade edildi. Bu tür eylemlerin Kıbrıs Türk halkının varlığına ve onuruna yönelik olduğu kaydedilen açıklamada, Rum liderliği ve kilise yetkilileri sorumlu bir tutum sergilemeye davet edildi.