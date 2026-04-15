Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından düzenlenen “Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz” çalıştayının ikinci kısmı tamamlandı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkenin geleceğinin ortak akıl ve birlikte mücadeleyle şekilleneceğine vurgu yaptı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre; Acapulco Otel’de yapılan çalıştayın son gününde, “Kültür ve Sanat, Çalışma ve Sosyal Politikalar ile Sağlık” konu başlıkları komiteler tarafından ele alındı.

Kültür ve Sanat Komitesi, kültür-sanat politikaları, derneklerin yapısı, uluslararası alanda dışa açılım, yerel yönetimlerle iş birliği gibi alanlarda çalışmalar yaptı.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Komitesi; iş yasası, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, istihdam politikaları, sosyal güvenlik, sosyal koruma mekanizmaları gibi başlıklarda değerlendirme yürüttü. Sağlık Komitesi de kamu sağlık hizmetlerinden koruyucu sağlık politikalarına, hasta ve yaşlı haklarından ilaç yönetimine, acil servis ve 112 hizmetlerinden özel sağlık hizmetlerine erişim ve denetimine kadar birçok alanda çalışmalar yürüttü.

Komite çalışmalarında ortaya çıkan değerlendirmelerin ardından, gelecek günlerde halkın katkısına açılacak temel metinler ile somut proje önerilerinin üretimi ve sunumu gerçekleştirildi.

“Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz” çalıştayı Nisan ayı sonunda “Ekonomi ve Maliye Politikaları” oturumlarıyla tamamlanacak.

“Herkesle birlikte yürüyeceğiz”

“Bu ülkede bir değişim yaşanacak.” diyen İncirli, memlekete bağlı, sorumluluk duyan ve üretmek isteyen geniş bir insan kaynağının varlığına işaret ederek, bu potansiyelin bir araya gelmesinin büyük bir güç yarattığını belirtti.

“Biz insanları birbirine bağlıyoruz. Sorumluluk duyan ve üretmek isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz.” ifadelerini kullanan İncirli, çalıştayların amacının bireyleri, kurumları ve örgütleri daha güçlü bir şekilde buluşturmak ve bütün kesimlerle bir araya gelerek somut politikalar üretmek olduğunu vurguladı.

Ülkenin uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren İncirli, bu zorlukların ancak birlikte aşılabileceğini belirtti.

“Birlikte durduğumuz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.” diyen İncirli, çalıştay sürecinde ortaya konan görüş ve önerilerin, gelecek dönemin yol haritasını oluşturacağını söyleyerek, katkı koyan tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

