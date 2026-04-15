Beğeni topladı

Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Kardeş Korolar Konseri” Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Sanat Derneği ile Samsun Güzel Sanatlar Derneği iş birliğinde hayata geçirilen konser, müzikseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sunumunu Zerrin Baykur’un üstlendiği gecede, şef Aytaç Çağın yönetimindeki koro sahne aldı.

Konser kapsamında Samsun’dan gelen sanatçılar Osman Ergen ve Gökhan Kurtoğlu’na, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından plaket takdim edildi.

Geceye katılan sanatçılar da Gazimağusa Belediyesi’ne sanata verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, sanatın toplum için taşıdığı önemin altını çizdi.

Kardeşlik ve sanatın birleştirici gücünü sahneye taşıyan konser, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

