Zil bugün çalıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 12’nci sınıf öğrencileri, Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda bugün seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlıyor. Bir haftalık ders kesimi süresinin dolmasının ardından bugün ayrıca 12’nci sınıflar dışındaki tüm sınıflarda online eğitime devam edilecek. Bakanlar Kurulu kararı uyarınca KKTC’de Coronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm devlet ve özel okullarında 12’nci sınıflar hariç dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de 2 Nisan’a kadar online olarak devam edecek.

Bakanlar Kurulu 19 Mart ve 26 Mart’taki toplantılarında, 12’nci sınıfların 29 Mart’ta açılması, ayrıca 26 Mart’ta öğretmenlere ve okul personeline, 29 Mart’ta ise 12. sınıf öğrencilerine antijen tarama testleri yapılması kararı almıştı.

Tabiplerin tavsiyesi

Bu arada Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 pandemisini KKTC’ye göre daha yoğun yaşayan ülkelerin okulları ciddi önlemlerle açtığını belirterek, “Maske-mesafe-hijyen tedbirlerinin alınması ve salgının yaygınlığının göz önünde bulundurulması kaydıyla KKTC’de yüz yüze eğitim-öğretime başlanması gerektiğini açıklamıştı.

Tabipler Birliği, tecrübelerin çocukların enfeksiyonu daha hafif geçirdiğini gösterdiğini, eğitimdeki eşitsizliğin, uzaktan eğitimle daha da belirginleştiğini ve hiçbir kurumun okulların açılma koşulu olarak öğretmenler ve okul çalışanlarının aşılanmasını öne sürmediğini; fakat öğretmenler ve personel arasında kronik hastalığı olan yüksek riskli kişilerin mutlaka öncelikli aşılanması gerektiğini kaydetmişti.