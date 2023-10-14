‘Zincirin halkası’

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kokain ithal eden 42 yaşındaki Murat Dedeoğlu, suç ortağı olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Betül Hadutoğlu’nun ardından İbrahim Güder de tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, güneyden uyuşturucu alan Dedeoğlu’nu yönlendiren şahsın Güder olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Ekim 2023 tarihinde zanlı Murat Dedeoğlu’nun Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve Kuzey Kıbrıs’a uyuşturucu getireceğine dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda bekleyişe geçtiğini açıkladı.

Polis, zanlının ülkeye giriş yaptığı esnada alıkonulduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 22 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, Metehan Sınır Kapısı yakınlarında zanlıyı beklediği tespit edilen Betül Hadutoğlu’nun da üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının çantasında uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir gram beyaz toz ele geçirildiğini açıkladı.

Polis her iki zanlının da itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Murat Dedeoğlu’nun İbrahim Güder’e 100 Euro verdiğini ve onun yönlendirmesi ile güneye gidip, uyuşturucu aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlı Güder’in 11 Ekim’de tutuklandığını belirtti.

Polis, Dedeoğlu’nun güneyden aldığı 22 gram kokainin 2 gramını kendisine, 20 gramını Güder’e vereceğini itiraf ettiğini açıkladı.

Uyuşturucu alışverişi mesajlarda ifşa oldu

Polis, Dedeoğlu’nun 2 gram kokain alıp, uyuşturucunun bir miktarını zanlı Hadutoğlu ile birlikte içtiğini, kalan kısmını da Hadutoğlu’na verdiğini söylediğini aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlıların cep telefonlarının incelendiğini kaydeden polis, Dedeoğlu ile Güder arasında uyuşturucu alışverişi ile ilgili yazışmalar tespit ettiklerini açıkladı.

Uyuşturucu madde ile ele geçirilen beyaz tozun Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini kaydeden polis, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, her 3 zanlının da 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.