Suçlamaları kabul etmedi

Terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade tutanağı ortaya çıktı. İmamoğlu, 121 sayfalık tutanağa göre, iddiaların neredeyse tümüne "Muhatap almıyorum, şiddetle reddediyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu, sorulara yanıt verirken, soruşturmanın siyasi yönüne vurgu yapmaya da çalıştı. İmamoğlu'nun avukatları gizli tanık beyanlarına itiraz etti.

İmamoğlu'nun ifade tutanağına göre, sorular dün akşam saat 15.45'de yöneltilmeye başlandı. Tutanağa göre bu soruşturmada, İmamoğlu'na "Suç işleme amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fasat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlaması yöneltildi. İfadenin başında, İmamoğlu'na, "Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi, İmamoğlu bu soruya, "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Edinilen bilgiye göre, ifadesi sırasında, İmamoğlu'na önce belediyelerin ihalelerine katılıp katılmadığı soruldu. İmamoğlu bu soruya, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları, geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalelere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır." karşılığını verdi.

