‘En gelişmiş en ölümcül’

ABD'nin 47'nci başkanı olan Trump, F-47 isimli yeni nesil savaş uçağının Boeing tarafından üretileceğini açıkladı.

Trump, "Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, generaller bu ismi seçti" dedi.

Trump, "F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. Bu uçaklardan oluşan yeni bir filo inşa edilecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim yönetimim sırasında havada olacak." diye konuştu.

F-47'nin birçok yeni teknolojiyle uçacağını belirten Trump, "Bu uçak dronlarla uçuyor, çok sayıda dronla uçuyor. Bu yeni bir teknoloji, istediğimiz kadar dron ile uçuyor." ifadelerini kullandı.

F-22'nin yerini alacak

Hizmete girdikten sonra F-22'nin yerini alacak yeni nesil avcı uçağının radara yakalanmayacağı ve gelişmiş özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

AR-GE sürecinin en az 20 milyar dolara mal olması beklenen proje geçen yıl yüksek maliyet sebebiyle rafa kaldırılmıştı. F-35'ten üç kat pahalı olan F-47'nin her birinin en az 300 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Trump'ın Hükümet Verimlilik dairesinin başına getirdiği Elon Musk, Pentagon'u ziyaret etti.

ABD medyası Musk'ın olası Çin savaşı ile ilgili planlar konusunda bilgi aldığını yazdı. İddiaları "yalan haber iş başında" diyerek yalanlayan Trump ise Elon Musk'ın Pentagon'daki maliyetleri ele alacağını duyurdu.

F-35 için "kapatma anahtarı" iddiaları

Avrupa'nın gündeminde bugünlerde F-35 savaş uçakları var.

Birçok ülkenin envanterinde bulunan F-35'lerde gizli bir "kapatma anahtarı" bulunduğu ve ABD'nin uzaktan anında bu uçakları kullanılamaz hale getirebileceği ileri sürülüyor.

Amerikan Lockheed Martin şirketinin önderlik ettiği üretici firmalar bu iddiaları kesin bir dile yalanlıyor.

