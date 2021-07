‘Zordayız’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Serdarlı’da uzun süredir devam eden su sorunu köylülerin sabrını taşırdı.

Şebekeye 4 günde bir su verildiğini ifade eden köy sakinleri, bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Suyun yetersizliğinden ötürü bulaşıkların biriktiğini, ağaç ve çiçeklerin kuruduğunu ifade eden Serdarlı sakinleri, Diyalog’a yaşanan sorunlarını anlattı.

Köy sakinleri “Çevremizdeki köylerde şebekede her gün su var ancak bizde yok. Artık sabrımız kalmadı. Ektiğimiz, yetiştirdiğimiz çiçekler kuruyor, bir an önce çözüm bulunsun” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Serdarlı köyü Muhtarı Ahmet Serdar, şebekeye her gün su verilemediğini doğruladı.

Banyo yapmak lüks oldu

Serdarlı sakinleri uzun süredir su sorunuyla boğuşuyor. Bölge sakinleri, hatlara 4 günde bir su verildiğini, ancak bunun kendilerine yetmediğini ifade ederken, Cansev Günsoy isimli vatandaş, kısıtlı verilen suyun basıncının oldukça düşük olduğunu, bir kovayı 7 dakikada doldurduklarını dile getirdi.

Günsoy, “Bulaşıkları yıkayamıyoruz, çamaşırlar birikiyor. Banyo yapmak bile lüks hale geldi. Ağaç ve çiçekler kurudu” dedi.

Muhtar Serdar: Şebekeden her gün su akmadığı doğrudur

Serdarlı köyü Muhtarı Ahmet Serdar, şebekeye her gün su verilemediğini doğruladı. Hat safhada olmamakla birlikte bir su sıkıntısının olduğuna değinen Serdar, suyun basıncının az olduğunu bunun nedeninin ise boruların yüksek basınca dayanıklı olmadığını ifade etti.

Serdar, eski belediye başkanı döneminde bir proje hazırlandığını, tamamlanması halinde şebekeye her gün su verilebilecek duruma gelineceğini, ancak hayata geçirmek için Türkiye’den bir ekibin gelmesinin gerekli olduğunu kaydetti.