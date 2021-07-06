Oktay’a cevap verdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta en gerçekçi ve makul çözüm modelinin halen federasyon olduğunu, federasyon dışındaki modelleri gündeme getirmenin bölünmüşlüğü kalıcılaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını savundu.

Özyiğit, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Ersin Tatar’ın seçilmesiyle Kıbrıs Türk'ü adada federasyon filan istemediğini onayladı” ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "Allah nasip etti, federasyon defterini kapatmış bulunmaktayız" sözlerini değerlendirerek, “Birilerinin hedefi ve hayalleri başka olabilir ancak işin gerçeği Kıbrıs Türk halkının çoğunluğunun hedefi halen çok nettir, o da 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyondur. Unutulmasın ki hayaller gerçeklerin yerini tutamaz” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hangi şartlar altında gerçekleştiğini herkesin gördüğünü, geçen haftalarda yayınlanan raporun da müdahaleleri, tehditleri bir kez daha ortaya koyduğunu öne süren Özyiğit, böylesi şartlar altında gerçekleşen bir seçim sonucunu, çözümün şekliyle ilişkilendirerek çıkarımlar yapmanın, gerçekleri değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Özyiğit, Kıbrıs’ta hangi çözüm modeli olacağına, Kıbrıs’ın geleceğe hangi yönde ilerleyeceğine ancak ve ancak “Kıbrıslıların” karar vereceğini, herkesin de buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.