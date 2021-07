Taksim uyarısı

Adını Titina Loizidu davasıyla duyuran Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, “Maraş’ı kaybedersek Kıbrıs sorununu çözme sürecimizi kaybedecek ve taksim kayalığına çakılacağız. Mülkiyet oyunu kaybedilmedi” dedi.

Özel röportajı “Mülkiyetle İlgili Oyun Kaybedilmedi… Oyun Kaybedilmedi, AİHM’de Hâlâ Elimiz Güçlü ve Davalar Kazanıyoruz, Şimdi de Evkaf’la (davada) Üçüncü Kez Zafer İstiyoruz” başlığıyla aktaran Fileleftheros gazetesi, Dimitriadis’in şu sözlerini öne çıkardı:

“Küçük ve esnek olarak Avrupa’nın dümen suyuna gitmeliyiz. Çıkarlarımızın Avrupa’nın dümen suyunda gitmesini başarırsak Avrupa’nın güvenliği ve korumasından yararlanırız ve ancak o zaman Kıbrıs sorununun çözümünü ve Türkiye için bir pozitif ajandayı evrimsel olarak müzakere edebiliriz.”

Avrupa’ya gidip ortaklarına Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesi üzerinde, siyasi eşitliğe sahip, iki toplumlu iki bölgeli federasyon istediklerini söylememeye, ne istediklerini izah etmemeye devam ederlerse itibarlarını kaybedecekleri uyarısında bulunan Dimitriadis, çözümle ilgili niyetleri ve ortaklarına gerçek güven konularında Avrupa’da itibarsızlık sorunu yaşadıklarına dikkat çekti.

TMK’ya başvuru önerdi

Dimitriadis, Maraş meselesinin kapsamlı çözüm çerçevesinde çözüleceği görüşünü ortaya koyarak “Maraş’ı kaybedersek, Kıbrıs sorununu çözüm sürecimizi de kaybeder ve taksim kayalığına çakılırız. Şahsen ben bir Maraşlı’nın mülkünü talep etmek için Maraş’a yerleşmesi gerektiği teorisini kabul etmiyorum” dedi, şunları söyledi:

“Bu bir yanılsama, olgular ise net. Maraşlılar mülklerinin iadesini istiyorlarsa, halen Türk emlak yatırımcısına verilmemişse, - bu matematiksel kesinlikle olacak- kendilerine danışmanlık yapacak avukat bulup ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurmazlarsa mallarına dönme hakkını kaybedecekler ki bu her an olabilir.”

Şu ana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) kazandıklarını, şimdi de AİHM’de Evkaf davasının görülmekte olduğunu söyleyen Dimitriadis, şunları da ekledi:

“İnsanlar mallarını talep etmek isterse, tapularını toplayıp avukatını bulsun ve geri dönme hakkını almak için başvuru yapsın. Devlet de artık uyansın ve Strazburg’da savaş veren Kıbrıslılara, AİHM’de kazandığımız Triandafillidis ve Markidis davalarında yaptığı gibi yardım etsin. Şu anda EVKAF davası var, eylül ayına kadar tezlerimizi sunmamız gerekiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti bize iki buçuk sayfalık zayıf bir not verdi. Timbu (Ercan) ile ilgili davada ise hiçbir talep almadı. Koordinasyon şart.”

Ahilleas Dimitriadis, Kıbrıs sorununun çözümünün siyasi olduğunu ve Kıbrıslı Rumların mülkiyet konusunda hukuki avantaja sahip olduğunu, bu ikisinin kombine yürütülmesi gerektiğini söyledi. Her bir Maraş kökenlinin TMK aracılığıyla mülkiyetteki insan haklarını talep etmesi gerektiği görüşünü ortaya koyan Rum avukat, “Halen 344 kişi bu başvuru yaptı ve prosedür ilerlediğinde mülklerini geri alacaklar. Kesin olan şu ki mülkün varsa ve başvuru yapmadıysan Türkler geri vermeyecek, muhtemelen Türk emlak yatırımcısına verecek, sen de bakacaksın” diye konuştu.

Devletin tapuları geçerli

Maraş’taki mülkler konusunda çözüm veya eylem planı olup olmadığı sorusuna karşılık Rum yönetiminin ve/veya sözde “belediye”nin, ev ve işyeri tapularını güncellemelerine ve kitlesel halde başvuru yapmaları için Maraş kökenlilere yardımcı olması gerektiği görüşünü ortaya koyan Dimitriadis, şunları ekledi:

“Maalesef, başarı büyük değil. Konstantia otelden Golden Sands’a ve Maraş’taki küçük manastıra kadar bir sahil şeridi talep edilmemişken 6 bin parsele 344 başvuru yeterli değil. Mülkler, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen tapularda isimleri yazanlara aittir ve kararı da onlar verecek.”