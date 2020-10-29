Demokrasi yara aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir televizyon programında “seçim sonuçlarını cepheleşmenin belirlediğini” söyledi.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına ciddi kutuplaşma oluştuğunu ve demokrasi üzerinde ciddi bir tahribat oluştuğunu dile getirerek bu tahribatı gidermenin çok zaman alacağını kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı seçim süreci maalesef bilginin, becerilerin ve projelerin tartışıldığı bir seçim olmadı” diyen Erhürman şöyle devam etti:

“Biz çok uğraştık böyle bir hüviyete kavuşsun bu seçim diye ama maalesef seçim, cepheleşmenin belirlediği bir seçim oldu. Bu cepheleşme, bloklaşma ve kutuplaşma olduğu zaman, iki kutup noktasını besleyen bir şeydir. Kutuplardan birine yapılan bir destek, otomatik olarak, öteki kutba da destektir. Çünkü etki, tepkiyi yaratır” dedi.

Seçimin son bir haftasında Maraş konusunun, “2 bin TL dağıtılması” ve sporculara malzeme dağıtılması konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Erhürman, “Bunlar ardı ardına geldiğinde etkidir bu, doğal olarak tepkiyi de besliyor. Biz bu iki adreste de değildik, olmak gibi bir niyetimiz de yoktu. Seçim stratejisi açısından çoğu zaman kutuplarda yer almak mantıklı bir şeydir, ama bir seçim daha olsa ben yine daha önce durduğum yerde dururdum. Çünkü söylediğim şey hep şuydu; 19 Ekim’den sonraya bakalım. Biz 19 Ekim’e nasıl geldik? Toplum içinde ciddi bir kutuplaşmayla ve demokrasi üzerinde yaratılan bir tahribatla geldik. Bu tahribatları gidermek çok zaman alacak” ifadelerini kullandı.

“Ne başbakan, ne bakanlar kurulu var”

“Acemice, beceriksizce ve ülkenin içinden geçtiği koşulları görmezden gelen tavırlarla karşı karşıya kaldık” diyen Erhürman, “Halkın Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turundan önce, hükümetten çekildiğini açıkladı. Bu, ‘hükümetin mecliste artık çoğunluğu yok’ anlamına geliyor. Çünkü UBP’nin Ersin Tatar milletvekiliyken de toplamda 21 milletvekili var. Bir hükümet her şeyden önce mecliste, çoğunluğa sahip olmak zorundadır. Aksi takdirde, hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden istifa edilmesi gerekiyordu. Yeni bakanlar gelinceye kadar da, eski bakanlar görevlerini sürdüreceklerdi. Yapılmadı” dedi.