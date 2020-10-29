Büyük hizmetleri oldu

Bayrak radyosunda Haber Müdürlüğü ve Cumhuriyet Gazetesi’nin Kıbrıs Temsilciliğini yapan, mesleğe uzun yıllar hizmet veren merhum gazeteci İzzet Rıza Yalın’ın yazıları ve TV programlarını içeren ‘Beraber Güldük, Beraber Ağladık’ adlı kitabı tarihi gerçeklere ışık tutuyor.

Yalın’ın beklenmedik bir zamanda hayatını kaybetmesi sonrasında oğlu Fevzi Yalın tarafından yayına hazırlanan kitabın ikinci cilt baskısı için de hazırlıkların sürdürüldüğü bildirildi.

Yalın’ın kızı Esen Yalın Aktoprak dün Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı ziyaret ederek kitabın takdimini yaparken, ortaya çıkan bu eserin baskısı için katkıda bulunan KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

Reşat Akar da, İzzet Rıza Yalın’ın, Kıbrıs Türk basınına uzun yıllar hizmet veren, çok değerli bir gazeteci olduğunu söyledi ve kitap için teşekkür etti.