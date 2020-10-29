Temelsiz iddiaları yalanladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Ünal Üstel, katıldığı bir televizyon programında 'özel jet krizi' olayında yaşananlarda kendisinin Bakanlar Kuruluna önerge sunmaktan başka konuyla bir alakası olmadığını söyledi.

Otelciler, Sanayi Odası Başkanı, Müteahhitler Birliği Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir kahvaltıda buluştuklarını anlatan Üstel, “Bir işadamının yatırım planı konusu konuşuldu. Bu yatırımcının bir marina ve otel inşa edeceği söylendi. Adaya gelecek olanların pasaport bilgileri geldi izinler alındı ve uçak geldi. Bizim yaptığımız tek iş önergeyi hazırlayıp Bakanlar Kuruluna götürmek oldu. Başbakan önergeyi onayladı ve Tolga Atakan'a uçağın inişiyle ilgili görevi verdi. Benim olayla başka hiç bir ilgim alakam olmadı. Hakkımda ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Polis raporu ve kamera görüntülerinin açıklanmasını isteyen Üstel, kendisinin konuyla ilgisi olduğunun ispatlanması halinde milletvekilliği ve genel başkan adaylığından istifa etme kararında olduğunu yineledi.