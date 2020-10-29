‘Müdahaleye karşıyız’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı.

Yapılan açıklamaya göre; toplantıda, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, seçim sürecinde yaşananlar ve seçim sonuçları değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmede, küresel gelişmeler ve pandemi süreci ile birlikte, Doğu Akdeniz’de yaşanan çatışma ortamının gölgesinde gerçekleşen seçimlerin “çok öncesinde başlayan ve Kıbrıs Türk halkının karar alma süreçlerini etkilemeye yönelik girişimlerin, ülke demokrasisine, siyasal varlığa ve halkın bunlara yönelik güvene tamiri zor hasarlar bırakacak boyutta olduğu” iddia edildi.

TDP Parti Meclisi aşağıdaki bazı sonuç ve kararları onayladı:

“1. TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türkiye’den gelen milletvekillerinin seçim boyunca aldıkları tavır, bunun yanı sıra seçime sadece birkaç gün kala yasaları ve vicdanları da zorlayacak şekilde Sn. Tatar ile Sn. Erdoğan’ın yapmış olduğu açılış niteliğindeki seremoniler saygıya dayalı karşılıklı ilişkilerde derin yaralar açmıştır. TDP, halkın karar alma süreçlerini etkileme amacı ile yapılan müdahaleleri gerçekleştiren, davetiye çıkaran ve görmezden gelen tüm tarafları şiddetle kınar.

2. Meclis’teki yemin törenine katılmama kararımız, bu makama ya da Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik bir tavır değil, müdahalelere karşı bir tepkidir.

3. TDP Parti Meclisi seçimlerde yaşanan aleni müdahalelerin araştırılması için Meclis araştırması süreci başlatılması kararı almıştır. Bu sürecin desteklenmesi için gerek siyasal partilere, gerekse sivil toplum örgütlerine ziyaret gerçekleştirilecektir.

4. TDP, özellikle son seçimde çok büyük bir kesimin asgari müştereği olarak ortaya çıkan toplum iradesi ve demokrasisine sahip çıkma istencine ortak zemin arayışında proaktif bir rol oynayacaktır.

5. TDP, TC ile KKTC arasındaki mali protokollerin ve buna bağlı teknik ve maddi yardımların, özellikle son dönemde tehdit unsuru olarak kullanılmasını kınar. Kıbrıslı Türkler için kendi ayakları üzerinde durmak esastır ve bunun gerçekleşmesi için bu ilişki biçiminin yeni bir bürokratik düzleme yerleştirilmesi, Kıbrıslı Türklerin kendi ekonomik gelişim alanlarında söz sahibi olması bizim için esastır.

6. TDP her zamanki gibi siyasetinin temeline bir taraftan özgünlüğümüzün ve özgürlüğümüzün güvence altında olması mücadelesini koyarken, diğer taraftan kendi ayakları üzerinde duran üretime dayalı ve öz kaynaklarına sahip çıkan bir sosyo-ekonomik yapı için çalışmaya devam edecektir. Ülkenin her bölgesindeki yurttaşlarla daha aktif bir siyaset içinde olma yönünde bir yol izleyecektir…