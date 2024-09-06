2 bin 500  kişi izledi

Girne Arkın Group Fest24 kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanıp sahneye konan “Hırçın Kız” adlı oyun önceki akşam Girne Amfi Tiyatro’da izleyiciyle buluştu.

Verilen bilgiye göre, William Shakespeare tarafından kaleme alınan ve Yücel Erten tarafından Dramaturgi & Rejisörlüğü üstlenilen oyun yaklaşık 2 bin 500 kişi tarafından izlendi.

Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Tektan ve Mete Ünal Girgen gecenin sonunda oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.