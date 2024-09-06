Sorunları dinledi

Ömer KADİROĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Güzelyurt bölge muhtarları ile bir araya geldi.

Güzelyurt’ta gerçekleşen toplantıya bölge muhtarları katılarak, yaşanan sorunları Büyükelçi Serim’e aktardı. Görüşmede konuşan Büyükelçi, yerel yönetimlerin karşılaştığı bir takım zorlukları olduğuna değindi.

Serim, bu zorlukların başında bütçe ve hizmet binalarının fiziki koşullarının yetersizliğinin geldiğini söyledi. Serim, sorunların farkında olduklarını ve gerekli çalışmaların yapıldığını ayrıca muhtarların da daha etkin ve verimli hizmetler sunabilmesi için ellerinden geldiğini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Hayata geçirilmesi planlanan projelere de değinen Büyükelçi Serim, e-devlet ve dijitalleşme sürecinin bir an önce tamamlanmasına büyük önem gösterdiklerini ifade etti.

Bu süreçte muhtarların geri bilirimi ve önerilerine açık olduklarını kaydeden Serim, bu süreci birlikte şekillendirmeleri gerektiğini ifade ederek ileriki süreçte de muhtarlık hizmetlerini hem dijitalleşme hem de bütçe ve fiziki alt yapı açısından geliştirebilmek adına yakın bir iş birliği içerisinde olacaklarını açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024, 10:02