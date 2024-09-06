Aranan şahıs bulunamadı

Lefkoşa’da bir şahsın evinden eşya çaldığı iddia edilen Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan,

Devrim Aker ile Erol Kurtdağ hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktartılarak, tutuksuz yargı talep edildi.

Soruşturma kapsamında aranan bir şahsın henüz bulunamadığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 2024 yılı 1 Mart - 23 Ağustos tarihleri arasında, Lefkoşa’da S.Ş.’ye ait eve pencerenin ahşap panjurları açılarak girildiğini, çeşitli ev ve kişisel eşyaların çalındığını söyledi. Polis memuru, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, 24 Ağustos tarihinde tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlılardan Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, Erol Kurtdağ’ın itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti

Polis memuru, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın da 26 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi

Polis, zanlıların tutukluluk süresi içerisinde birçok kamera görüntülerini incelediklerini, söz konusu eve birçok kez girildiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, 4 zanlının 29 Ağustos’ta yeniden mahkemeye çıkarıldığını, tümü hakkında 8 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis memuru, bu süre içerisinde de birçok kamera görüntüsü incelediklerini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların kişi başı 35’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için 2 kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.